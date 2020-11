Simona Halep își dorește cu nerăbdare un copil: „Va depăși orice senzație pe care am avut-o în tenis”

Simona Halep (29 de ani) se gândește serios să facă un copil. În urma unei dicuții cu Andi Moisescu, în cadul podcast-ului “500 de apropouri”, campioana noastră a dezvăluit, printre altele, că momentul în care va aduce pe lume un copil va fi ceva senzațional, ce așteaptă cu nerăbdare.

Dubla câștigătoare de Grand Slam i-a mărturisit lui Moisescu faptul că o bucurie la fel de mare precum cea de acum trei ani când a devenit numărul 1 mondial în turneul găzduit de China ar fi doar nașterea unui copil.

„Cele mai fericite zile din viața mea în tenis au fost atunci când am câștigat Roland Garros la junioare, când am devenit și numărul 1 și a fost ultimul turneu pe care l-am jucat la junioare, deci am încheiat junioratul in top. După, vin finalele de Grand Slam pe care le-am câștigat și, bineînțeles, semifinala de la Beijing în care am bătut-o pe Ostapenko și am devenit numărul 1 WTA. Cred că a deveni numărul 1 a fost, poate, cea mai tare senzație pe care am trăit-o pentru că aveam trandafirii aceia în brațe și parcă nu mai voiam să le dau drumul. Erau ai mei și voiam să stea acolo. A fost cel mai puternic moment”, a spus Simona.

Întrebată ce s-ar putea compara cu cu emoția trăită pe terenul de tenis, sportiva a răspuns fără nicio ezitare: „Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, fericirea mea, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adica nu poate sa ia fata vietii mele”.

