Sâmbătă, 21 decembrie 2019, Hilary Duff (32 de ani) s-a căsătorit cu logodnicul ei, muzicianul Matthew Koma (32 de ani).

Recent, în mediul online, muzicianul a publicat o imagine cu … fundul lui. De ce, vă întrebați?

Și-a tatuat numele soției pe … fund! „Succes în încercarea de a …”

Muzicianul și-a tatuaj pe … fund numele actriței. „Succes în încercarea de a câștiga o ceartă cu soția ta când numele ei este tatuat pe buca ta”, a scris Matthew în mediul online.

S-au căsătorit la sfârșitul anului trecut

Hilary a fost absolut superbă în rochia de mireasă semnată Jenny Packham. Actrița și-a lăudat întreaga echipă pentru realizarea unui look de neuitat.

Stilista Jessica Paster, make-up artista Kelsey Deenihan și hairstylista Nikki Lee. Hilary i-a menționat în postare și pe cei care s-au ocupat de organizarea evenimentului, The Ceremonial Collective and Oren Co.

O sursă a descris pentru E! News ceremonia ca fiind atât frumoasă, cât și intimă. „A avut loc chiar înaintea apusului în curtea din spate a locuinței cuplului din Beverly Hills.”

La un moment dat, după ce Hilary și Matthew au fost pronunțați soț și soție, fiul actriței a luat microfonul și le-a mulțumit invitaților înainte de a striga: „Petrecere!”.

„Toată lumea a izbucnit în râs și s-a bucurat de acel moment. Seara s-a mutat într-un alt cort pentru cină și dans, iar întreaga lume a părut să se distreze de minune”, a mai spus sursa.

„Întreaga seară a fost plină de râsete și bucurie.” Printre invitații cuplului s-au numărat Mandy Moore și soțul ei Taylor Goldsmith, precum și sora miresei, Haylie Duff.

Actrița este mama a doi copii, o fiică și un fiu, Banks (1 an) și, respectiv, Luca (8 ani). Banks este fiica actriței cu muzicianul.

Hilary a mai fost anterior căsătorită cu fostul jucător de hochei Mike Comrie, tatăl primului ei copil, Luca, între anii 2010 și 2016.

