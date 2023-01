Sebastian Dobrincu a părăsit Survivor 2023, după ce s-a accidentat grav în timpul unei probe din competiție.

Sebastian Dobrincu a părăsit Survivor 2023 după două săptămâni de competiție. Tânărul s-a accidentat în cadrul unei probe a show-ului de supraviețuire filmat în Dominicană și difuzat la Pro Tv luni, marți și miercuri, de la 20.30.

Sebastian Dobrincu: „Când eram pe jos, îmi repetam un singur lucru în minte, ‘Doamne, te rog să nu fie rupt’ ”

Sebastian Dobrincu s-a accidentat la Survivor 2023

Faimosul se întoarce acasă și va fi supus la o intervenție chirurgicală, așa cum i-au recomandat medicii din Dominicană în urma accidentării. Dobrincu regretă că n-a reușit să mai stea în competiție să lupte alături de colegi, mai ales că s-a simțit extrem de bine alături de ei și a reușit să lege chiar și prietenii.

Admitem că ne-ai făcut să închidem ochii când am văzut ce rău ai cazat. Ce ai simțit când erai căzut pe nisip?

Când eram pe jos, îmi repetam un singur lucru în minte: “Doamne, te rog să nu fie rupt”. Știam că singurul lucru care m-ar putea opri din parcursul meu era însăși neatenția mea. Se pare însă că de ce ți-e frică, nu scapi, iar doctorii au concluzionat rapid că este într-adevăr o accidentare ce necesită intervenție chirurgicală de urgență.

Cum te-ai simțit în echipa Faimoșilor? Din exterior ați părut foarte uniți.

Ca în familie! Rar mi-a fost dat să relaționez în asemenea fel cu un grup nou de oameni. Dorința comună de a supraviețui ne-a unit profund. Ne-am avut ca frații și surorile, încă de la plecarea în Dominicană. Sunt recunoscător pentru prieteniile de viață pe care le-am legat la Survivor.

Sebastian Dobrincu a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor 2023

Ai avut vreo surpriză în echipă – cineva în care nu aveai încredere înainte de show? Dar vreuna negativă?

Fiecare coleg a reușit să mă surprindă într-un fel sau altul. Un prim exemplu a fost Vica, care mi-a confirmat încă de la început că preconcepțiile vis-a-vis de imaginea ei publică sunt complet nefondate. Este un om cu inima de aur și un suflet cum rar iți e dat să întâlnești. Pe cealaltă parte, recunosc că am fost ușor dezamăgit de Ghebe. Știind ce fire luptătoare este de fel, am simțit că a renunțat mult prea devreme.

Vica Blochina, la Survivor România

Ce a fost mai dificil în acest show de supraviețuire?

Îmi este imposibil să explic cât de diferită este experiența în realitate, față de ce se vede la televizor. Cel mai dificil lucru mi s-a părut testul răbdării. Nu sunt obișnuit să nu fiu în controlul propriei vieți, iar la Survivor, nu deții controlul deloc. Ești într-o continuă așteptare și te arunci în necunoscut în fiecare zi.

Sebastian Dobrincu, sfaturi pentru colegii de la Survivor: „Să se bucure la maximum de fiecare secundă”

Sebastian Dobrincu și-a luat rămas bun de la colegi

Ce sfaturi le-ai da celor care au rămas în show, dacă ai putea?

Să se bucure la maximum de fiecare secundă. Prețuiesc și acum fiecare moment frumos sau dificil pe care l-am trăit pe insulă în Dominicană. Este o experiență de viață cu adevărat unică, pe care nu o poți cumpăra sau compara cu nimic. Survivor va rămâne un capitol de neuitat din viața mea.

