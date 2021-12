INTERVIU Keed, de la Chefi la cuțite: „Salata boeuf poate fi făcută cu câțiva lei”

După participarea la Chefi la cuțite, în sezonul nouă, David Ioniță sau Keed (33 ani), cum îl știu fanii, și-a lansat un proiect de suflet pe canalul său de YouTube, „Rețete cu de toate”. Dacă până acum urmăritorii artistului se încadrau în segmentul de public tânăr și foarte tânăr, după emisiunea culinară, Keed a fost surprins să observe cum media de vârstă a fanilor a crescut considerabil.

Keed a făcut parte din echipa albastră a lui Chef Florin Dumitrescu în sezonul nouă al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, acolo unde a ajuns până în semifinale. Invitat recent într-o nouă ediție a emisiunii Unica, artistul a povestit despre pasiunea sa de a găti, oferindu-le fanilor câteva sfaturi esențiale: „trebuie să guști întruna pentru că orice scoți sau adaugi influențează textura, gustul, aspectul”.

Ce a însemnat pandemia pentru artist, când concertele s-au anulat

Keed a povestit pentru Unica ce s-a întâmplat după participarea la Chefi la cuțite și până-n prezent: „după vreo șase, opt luni, am făcut mai mulți bani singur decât am făcut cu toată trupa Șatra Benz într-un an. Chestia asta a venit fix acum în pandemie când muzica nu merge și am început să produc venit din mâncare și bucătărie”, a recunoscut artistul.

David Ioniță este unul dintre membrii fondatori ai trupei fenomen Șatra Benz, o formație de trap care i-a cucerit pe mulți dintre fanii acestui gen de muzică, adunând pe YouTube zeci de milioane de vizualizări.

Keed, unul dintre influencerii Social Stars

Recent, Keed a devenit unul dintre influencerii care fac parte din portofoliul rețelei Social Stars lansată de Ringier România în colaborare cu BrandTube. Artistul spune că s-a născut, practic, în social media și tot acolo a crescut organic: „eu și cu Șatra am lucrat independent și am clădit strict pe bazele online-ului. Nu ai cum să reușești solo, o dată că unde-s mulți puterea crește. Ce-am făcut noi ca trupă a fost mult mai puternic decât ce ar fi putut face fiecare pe plan solo”.

Keed le-a mărturisit fanilor că nu face doar trap: „am zis-o pentru că am simțit-o că sunt băgat într-o cutie, eu nu fac doar trap și nu mai e de mult un stil de viață pentru mine. Eu pot să când, eu pot să fac și rap, pot să fac și r&b, și pop, și tot ce vreau eu să fac”, a mai continuat artistul.