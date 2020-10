Artista Rona Hartner a început să susțină cursuri motivaționale celor care au fost puternic afectați de pandemia de coronavirus.

Rona Hartner susține cursuri motivaționale celor afectați de coronavirus

„Mi-au fost trimiși de către guvernul Franței. Este vorba despre tineri care nu-și mai găsesc rostul în viață. Pentru că acest coronavirus a afecta mai mult psihologic oamenii.

Așa că îi învăț pe tinerii între 18 și 25 de ani să ia cuvântul în public, să se afirme, să-și descopere veleitățile artistice și îi împing în față.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Le spun că lumea nu s-a terminat dacă ne-am îmbolnăvit”, a declarat Rona, în emisiunea TV La Măruță.

Rona Hartner: „M-am abandonat lui Dumnezeu complet”

„Eu am avut cancerul, în fața căruia m-aș fi putut speria și aș fi putut să spun că mi-a căzut cerul în cap. (…) Când am avut cancerul, m-am întrebat ce Sfântă a trecut printr-o boală care pare incurabilă, care poate fi incurabilă. Și m-am gândit la Marta Roba.

Ea a scris un act de abandon la providența și la voința lui Dumnezeu în care își abandona toate planurile vieții și toate visele ei. La 26 de ani ea a paralizat.

Apoi am abandonat și eu totul lui Dumnezeu. M-am abandonat lui Dumnezeu complet. Am avut pace interioară pentru că am știut că Dumnezeu mă va purta.

M-am dus la doctor și le-am zis să taie tot ce găsesc și nu le convine. Eram în fază 3A. După care m-am rugat. Eram în fază foarte avansată. Peste un an de zile aveam patru”, a mai spus Rona.

Rona a admis că i-a fost frică de moarte

În perioada de izolare, Rona spune că s-a reinventat. „Am început să creez videoclipuri. Am început să cânt din nou la saxofon.

Am început să pictez în live pe scenă. (…) Am învățat să fac pâine din cereale, din hrișcă, din paste”, a mai spus Rona.

Mai mult decât atât, Rona a scris scenariul unui documentar despre „sufletul românesc”.

„Am făcut 4.500 de kg în două zile. Am fost în locurile cele mai uitate de lume, dar care sunt sufletul românesc.”

În continuarea aceluiași interviu, Rona a admis că i-a fost frică de moarte. „Am ascuns chestia asta și pentru mine și pentru copilul meu și pentru mama mea.”

Rona și soțul ei, Herve Camilleri, s-au căsătorit sâmbătă, 5 octombrie 2019, în Franța.

Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya, în vârstă de 12 ani.

Micuța vrea să-i calce pe urme mamei sale, anul acesta începând conservatorul.

Foto: Facebook

Citește și:

Adelina Pestrițu a publicat primele imagini din camera fiicei sale: „Completează starea noastră zilnică de bună dispoziție”

Jennifer Aniston și-a dorit să se retragă de pe micul ecran. Ce alt job crede că i s-ar potrivi?

Meghan Markle a vorbit despre viața în izolare alături de Prințul Harry și de fiul lor

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro