După mai bine de 30 de ani de activitate în industria cinematografică, un proiect a făcut-o pe Jennifer Aniston (51 de ani) să-și reconsidere interesele.

Recent, datorită rolului interpretat în serialul The Morning Show, produs de Apple+, Jennifer a câștigat un premiu SAG și a fost nominalizată la premiile Emmy și la Globurile de Aur.

Jennifer Aniston și-a dorit să se retragă de pe micul ecran. Ce alt job crede că i s-ar potrivi?

În timpul celui mai recent episod al podcastului SmartLess, însă, Jennifer a admis că, înainte de a fi distribuită în serial, luase în considerarea să retragă de pe micul ecran.

„Pot spune că, în ultimii doi ani, gândul acesta mi-a trecut prin minte”, a mărturisit. „Nu-mi mai trecuse prin minte până atunci.”

Actrița a ținut să clarifice că a luat retragerea în considerare înainte să primească oferta de a juca în The Morning Show, după un „proiect nepregătit” care, în propriile ei cuvinte, „a supt viața din ea”.

„Nu știu dacă asta este ceea ce mă interesează pe mine”, își amintește actrița spunându-și. Vorbind despre un alt domeniu în care s-ar vedea activând, Jennifer a mai spus:

„Design interior, probabil. Iubesc să fac asta. Este bucuria mea. Mă transportă într-un loc fericit”.

Care au fost proiectele ei preferate?

Întrebată care au fost proiectele ei preferate, actrița a dezvăluit: „Am iubit, păi, evident Friends. Este clar … Cred că pot spune că acel proiect este pe primul loc”.

„Mi-a plăcut din totdeauna și să lucrez cu Adam Sandler. Just Go With It a fost super distractiv”, a notat.

„Ne cunoaștem de când aveam doar 19 ani.” Jennifer și Adam au jucat de asemenea împreună în pelicula Murder Mystery, produsă de Netflix și lansată în anul 2018.

În ceea ce privește experiența ei favorită filmând o peliculă, Jennifer a vorbit despre drama Cake din anul 2014.

„A fost o experiență care m-a împlinit din punct de vedere creativ. Tot ceea ce mi-am imaginat ca actriță că mă va speria și că nu-i voi putea face față, n-a fost așa de rău.”

