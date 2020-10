Reacția Andreei Esca la aflarea veștii că Smiley și Gina Pistol vor deveni părinți

Cu toate că nu se știe cât de avansată este sarcina Ginei, prezentatoarea TV a mărturisit că a trecut de primul trimestru și că medicii nu îi dădeau șanse să rămână însărcinată în mod natural, tocmai de aceea i-a fost teamă să anunțe chiar de la început oamenii apropiați.

În momentul în care au făcut însă anunțul sarcinii, Gina și Smiley s-au intervievat unul pe celălalt, răspunzând la multe din curiozitățile fanilor. Ulterior, mesajele au curs cu miile, iar dintre toate, cel al Andreei Esca a fost remarcat și apreciat de sute de oameni.

„Noi acum înseamnă TREI! În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, a fost mesajul transmis de Gina.

