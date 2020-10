În timpul unui interviu oferit recent, Ducesa de Sussex (39 de ani) a vorbit despre noua ei viață în Statele Unite ale Americii alături de Prințul Harry (36 de ani) și de fiul lor Archie (1 an).

Meghan Markle a vorbit despre viața în izolare alături de Prințul Harry și de fiul lor

„Pentru mine a fost minunat să petrec timp alături de soțul meu și să ne privim împreună fiul crescând. Acolo a fost îndreptată atenția noastră”, a declarat fosta actriță.

Fiul cuplului a făcut parte din mai multe campanii umanitare pe care perechea le susține. Mai mult decât atât, în luna septembrie a anului trecut, atunci în vârstă de doar 4 luni, Archie și-a însoțit părinții în cel de-al doilea turneu regal al lor.

În timpul summitul virtual, Meghan a vorbit despre modalitățile prin care putem crea tehnologie umană:

„Trebuie să ne punem resursele în ceva ce este onest, trebuie să avem media pe care să ne putem baza și știri care să reflecte realitate … când știi că ceva este greșit, vorbește despre asta”.

Meghan a vorbit de asemenea deschis despre „momentele în care povești privind viața ei au spiralat fără control”, adăugând că acestea izvorau din „dezinformare”.

„Dacă te întorci în timp și vezi tot ce am zis, mesajele mele sunt inflamate de interpretarea oamenilor a ceea ce am spus”, a declarat Ducesa. „Dar dacă asculți exact ceea ce am zis, nimic nu este controversat.”

Cuplul s-a mutat recent într-o nouă locuință

Ducii de Sussex s-au mutat în Statele Unite în luna martie a anului acesta. Temporar, perechea a locuit în Los Angeles înainte de a se muta în Santa Barbara, la 100 de mile de L.A., în luna iulie a anului acesta.

Proprietatea are 1734,5 metri pătrați și i-a costat pe duci nu mai puțin de 14,65 de milioane de dolari.

Vânzătorul, un om de afaceri rus, Sergey Grishin, a cumpărat proprietatea în anul 2009 cu 25,3 milioane de dolari și a încercat să o vândă cu 34.

Construită în 2003, locuința în stil mediteraneean include, pe lângă numeroasele dormitoare, living-uri, bucătării și băi desigur, o bibliotecă, o sală de fitness, două saune separate (una uscată, una umedă), un lift, o piscină, sală de biliard, cramă, teren de tenis și cinema.

