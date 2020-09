Monica Bellucci a împlinit azi, 30 septembrie 2020, 56 de ani. Celebra actriță își începe cariera în calitate de model la doar 13 ani, făcând tranziția către actorie 14 ani mai târziu, în 1991.

Monica Bellucci a împlinit 56 de ani! 5 lucruri pe care nu le știai despre actriță

#1: În timpul sarcinii cu prima ei fiică, Deva, Monica a pozat nud în revista Vanity Fair în semn de protest față de legile din Italia împotriva donațiilor de spermă.

#2: În anul 2015, în filmul James Bond Spectre, Monica a interpretat cea mai în vârstă fată Bond din istoria francizei.

„Nu pot să zic că sunt o fată Bond pentru că sunt prea matură. Spun că sunt o doamnă Bond, o femeie Bond. Sunt mândră de asta.

Bond este cel mai grozav bărbat din lume. Știi de ce? Pentru că nu există”, mărturisea Monica, la vremea aceea, pentru The Guardian.

#3: În septembrie 2012, într-o conferință de presă din cadrul Festivalului Internațional de Film din Toronto, Monica a dezvăluit că este fluentă în italiană, franceză, engleză și persană.

#4: A devenit mamă pentru prima dată la 39 de ani, iar a doua oară la 45. Fiicele ei sunt acum în vârstă de 15 și 10 ani.

#5: Filmul ei preferat este A Special Day de Ettore Scola, iar Sophia Loren și Claudia Cardinale sunt actrițele sale preferate.

Biografie

La începutul carierei cinematografice, Monica are roluri minore în producțiile La Riffa (1991) și Bram Stoker’s Dracula (1992), înainte de a câștiga popularitate pentru rolurile din peliculele Malèna (2000), Brotherhood of the Wolf (2001) și Irréversible (2002).

A jucat de asemenea în peliculele The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions (2003) și The Passion of the Christ (2004).

În anul 1990, actrița se căsătorește cu fotograful Claudio Carlos Basso, de care divorțează 18 luni mai târziu.

În 1996, pe platourile de filmare ale peliculei The Apartament, Monica îl cunoaște pe actorul Vincent Cassel (53 de ani). Se căsătoresc în 1999 și împreună au două fiice, Deva (15 ani) și Léonie (10 ani).

După o căsnicie de nu mai puțin de 14 ani, cuplul se separă în anul 2013. Fiicele perechii locuiesc în Paris, alături de mama lor.

Foto: Instagram / Profimediaimages.ro

