Liviu Vârciu, primele declarații după ce a devenit tată: „Nu mai fac tâmpeniile pe care le făceam”

Liviu Vârciu și Anda Călin au devenit părinți pentru a doua oară când, în urmă cu patru luni, s-a născut băiețelul lor.

Cuplul avea deja o fetiță de patru ani, însă viața lor s-a schimbat cu adevărat abia după al doilea copil. „Eram fericiți acum patru ani”, s-a destăinuit Liviu pentru Xtra Night Show, potrivit Spynews. „Eram liniștiți, dormeam, puteam să plecăm, puteam să mergem să facem un șpriț, puteam să facem multe lucruri în casă. Lăsând gluma la o parte, ne-a schimbat în bine, ne-a maturizat un pic. Nu mai fac tâmpeniile pe care le făceam, cheltuielile.”

„Acum că Anastasia este mare și pot să mă înțeleg cu ea și pot să comunic altfel față de cum comunic cu bebelușul care are 4 luni, automat atenția mea și fericirea mea e mai mare când pot să mă înțeleg cu ea”, a povestit Anda Călin, după cum arată Libertatea. Dar eu am instinctul foarte dezvoltat și pentru bebeluș, adică deja numai când râde la mine am impresia că wow, ce frumos e. Liviu e un tată foarte bun.”

VEZI GALERIA FOTO ( 4 )

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro