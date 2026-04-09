Ultima zi de omagii pentru Mircea Lucescu la Arena Națională. Ilie Bolojan a mers să-și ia adio de la „Il Luce”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mii de oameni au venit și în a doua zi pentru a‑și lua rămas‑bun de la Mircea Lucescu, depus la Arena Națională. Printre cei care au trecut pe la catafalc s‑a numărat și premierul Ilie Bolojan, care a sosit dis‑de‑dimineață pentru a‑i aduce un omagiu celui supranumit „Il Luce” și pentru a onora o carieră remarcabilă în fotbalul românesc.

Pe parcursul întregii zile, fluxul de vizitatori continuă, iar numeroase personalități din politică și sport se opresc pentru câteva momente de reculegere la sicriul fostului selecționer. Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie, într‑o ceremonie cu onoruri militare. Președintele României, Nicușor Dan nu va fi prezent la priveghiul fostului mare antrenor.

Prim‑ministrul Ilie Bolojan a fost printre primii oficiali care au sosit joi dimineață la Arena Națională, în a doua și ultima zi de priveghi a lui Mircea Lucescu, legendarul antrenor român decedat la vârsta de 80 de ani. Premierul a venit la ora 10:05, imediat după deschiderea porților, pentru a‑și exprima respectul față de una dintre cele mai importante personalități ale fotbalului românesc.

„Sunt aici în semn de respect” – mesajul premierului

La plecare, Ilie Bolojan a transmis un mesaj scurt, dar ferm, în fața jurnaliștilor prezenți.

„Sunt aici în semn de respect pentru munca unui om cu o carieră impresionantă. Dumnezeu să îl odihnească”, a declarat șeful Guvernului, vizibil marcat de moment.

Prezența sa la Arena Națională a venit într‑un context în care mii de oameni au trecut în ultimele două zile pe la catafalcul lui Mircea Lucescu, pentru a‑și lua rămas bun de la cel supranumit „Il Luce”.

Gest emoționant la priveghi: un bărbat i‑a sărutat mâna lui Răzvan Lucescu

Atmosfera de la Arena Națională, la ceremonia dedicata lui Mircea Lucescu, a fost una profund emoționantă, marcată de momente de reculegere și gesturi care au arătat impactul uriaș pe care fostul selecționer l‑a avut asupra oamenilor. Numeroși suporteri, foști jucători și oameni obișnuiți au venit să‑și ia rămas‑bun, mulți dintre ei fiind surprinși cu lacrimi în ochi în fața sicriului depus în zona special amenajată a stadionului.

Un moment încărcat de simbolism a avut loc în jurul orei 19:00, când un bărbat venit să‑și prezinte omagiile a trecut pe lângă fiul lui Mircea Lucescu, Răzvan, și i‑a sărutat mâna, un gest spontan care a transmis respectul și recunoștința pe care mulți români le poartă familiei Lucescu. Scena a reflectat nu doar durerea colectivă, ci și legătura emoțională profundă dintre public și una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc.

Dănuț Lupu, copleșit de emoții la căpătâiul lui Mircea Lucescu

Dănuț Lupu, unul dintre jucătorii care au crescut sub îndrumarea lui Mircea Lucescu, a cedat emoțiilor în fața sicriului fostului său antrenor. Vizibil răvășit, acesta s‑a apropiat pentru câteva clipe de locul unde era depus trupul neînsuflețit și nu și‑a putut stăpâni lacrimile, amintirile legate de mentorul său copleșindu‑l.

În jurul orei 11:00, la Arena Națională a ajuns și Ihor Prokopchuk, reprezentantul Ucrainei, sosit cu un vehicul oficial. La scurt timp, și-a făcut apariția și Dani Coman, președintele lui FC Argeș. Fostul portar, afectat de pierderea lui Mircea Lucescu, a rostit o rugăciune în tăcere, apoi l-a strâns în brațe pe Răzvan Lucescu, cel care l-a antrenat în perioada petrecută la Rapid.

Pe parcursul ceremoniei, mai multe figuri emblematice ale Stelei au venit să își arate respectul față de marele tehnician. Marius Lăcătuș, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu au depus două coroane la căpătâiul acestuia: una din partea familiei Lăcătuș, iar cealaltă, în culorile roșu și albastru, oferită de clubul militar. Pe panglica acesteia din urmă era scris mesajul emoționant: „Legendele nu mor niciodată”.

Pregătiri pentru funeraliile cu onoruri militare

Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri, 10 aprilie 2026, cu onoruri militare. Cortegiul funerar va pleca spre biserică în cursul dimineții, iar slujba religioasă este programată la ora 10:00. Reprezentanții Federației Române de Fotbal au precizat că ceremonia va fi una restrânsă, accesul fiind permis doar rudelor și prietenilor apropiați.

Partea finală a evenimentului va avea loc la ora 12:20, când vor fi prezentate saluturi militare în semn de recunoaștere pentru întreaga carieră a fostului selecționer. Momentul depunerii în mormânt este stabilit pentru ora 13:10.

Rudele lui Mircea Lucescu au solicitat ca în interiorul cimitirului să nu intre persoane străine, dorind ca ultimele momente să fie trăite în liniște și intimitate. Perimetrul va fi rezervat exclusiv membrilor familiei, iar publicul larg este rugat să respecte această decizie.

Foto – Vlad Chirea / Libertatea

Urmărește-ne pe Google News