Soțul Daianei Anghel, Sorin Gonțea, a suferit un infarct marți, 1 decembrie. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre nefericitul incident în mediul online. Deși urma să organizeze un concurs pe Instagram, Daiana a dezvăluit comunității că îl va amâna din cauza celor întâmplate.

Soțul Daianei Anghel a suferit un infarct: „Urmează să-i facă toate analizele”

„Aveam planuri mari pe story cu voi. Trebuia să vă postez concursul, doar că va trebui să amânăm cam două zile, până pe poimâine, sper. So a făcut un infarct azi dimineață și este internat în spital. Mâine urmează să-i facă toate analizele.

Acum este stabil, este ok, doar că cred că mă înțelegeți că nu am chef acum și nu-mi arde de story, de quiz, de ce aveam de postat. Vă rog să aveți răbdare câteva zile, până când voi ști că totul este ok și că o să se întoarcă acasă și ne liniștim”, a spus Daiana.

Vara aceasta au aniversat un an de căsnicie

Sâmbătă, 3 august 2019, fosta prezentatoare TV s-a căsătorit cu Sorin Gonțea, cununia civilă având loc în Brașov. Daiana a purtat o rochie roz fără bretele din tul, în timp ce mirele a optat pentru o pereche de pantaloni negri și pentru un sacou de culoare mov.

În toate imaginile, Daiana este surprinsă zâmbind larg. Vedetele s-au înghesuit în căsuța de comentarii pentru a-i ura fostei știriste casă de piatră și multă fericire.

„#Felicitări! Nu-mi vine să cred. Te iubesc ❤”, a scris Christina Ich. „Ce??? Și eu unde eram? Să fii fericită 🌹”, i-a urat Andreea Bănică.

„Casă de piatră!!! / Casă de piatră! Felicitări! / Felicitări … fericire multă și tot ce e mai bun!”, au mai scris Diana Dumitrescu, Cristina Dochianu, și, respectiv, Celia.

Cu ceva timp în urmă, Daiana Anghel se număra printre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran. Vedeta a debutat în televiziune la Tele 7 Deva, pe când avea doar 21 de ani. S-a făcut repede remarcată, iar, în 2005, prezenta deja pentru Antena 1 Deva.

Între 2005 și 2007, Daiana a continuat cu Antena 3, între 2007 și 2008 cu Sport.ro, între 2009 și 2011 cu Antena, iar în final, între 2011-2012, cu postul Kanal D. În anul 2012, Daiana a renunțat definitiv la televiziune.

