Victor Rebengiuc a trecut prin experiența COVID-19: „Nu am avut simptome ale bolii”

Victor Rebengiuc (87 de ani) a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Marele actor spune că a trecut ușor prin boală, neavând nevoie de internare, dar timp de două săptămâni a stat în autoizolare la domiciliu și a urmat tratamentul prescris de medici.

„Mască port toată ziua, doar aici, acasă nu port și nu mă deranjează, n-am deloc niciun fel de impresie neplăcută în legătură cu masca, m-am obișnuit. Port masca și respect măsurile de securitate care s-au luat. Și cu toate acestea, am fost și eu infectat și am stat două săptămâni în carantină. Asta este boala, este un pericol. Nu știu ce se întâmplă. N-am avut o formă gravă, am avut foarte puțin, n-am avut simptome ale bolii. Am stat două săptămâni cuminte în casă, aici, închis, am urmat un tratament care mi-a fost prescris și gata!”, a spus Victor Rebengiuc, la Digi24.

Îndrăgitul actor a mai spus că în această perioadă dificilă prin care trece întreaga omenire, arta rămâne unul dintre lucrurile care, în ciuda distanțării sociale pe care suntem nevoiți să o păstrăm, ne mai poate apropia.

„Arta în pandemie înseamnă o activitate continuă, o aplecare mai profundă asupra artei, pentru că avem mai mult timp, putem să comunicăm, sunt tot felul de acțiuni artistice care se desfășoară în apartamente, în locuri mai izolate, unde COVID-ul pătrunde mai greu și unde noi căutăm să ne protejăm cu mască, cu distanță. Arta nu este vindecătoare de COVID-19, dar poate fi vindecătoare de stres, de impresia că suntem lipsiți de libertate. Arta ne poate apropia”, a adăugat Victor Rebengiuc.

