Sharon Varga, de la X Factor, dezvăluiri emoționante despre viața ei: „Am văzut multe lucruri pe care alţi copii, la 16 ani, nu le văd!”

Sharon Varga, concurenta care a urcat pe scena X Factor România duminică seara are o poveste impresionantă de viață. Deși are doar 16 ani, a trăit cât pentru o viață întreagă și a trecut prin momente dramatice de-a lungul timpului.

Sharon Varga, de la X Factor, dezvăluiri emoționante despre viața sa

Noul sezon X Factor aduce mai mult decât muzică, aduce povești de viață autentice și inspirație pentru generații întregi. În ediția de duminică, 2 februarie, pe scena emisiunii a urcat o adolescentă pe nume Sharon Varga care a impresionat jurații și publicul nu numai cu talentul său, dar și cu emoționanta poveste de viață pe care o are. Tânăra provine dintr-o familie cu probleme financiare. Ea a fost crescută doar de mamă, iar aceasta face eforturi mari pentru a-i asigura lui Sharon și fraților ei toate cele necesare unei vieți normale. Dar chiar și așa, de-a lungul timpului, tânăra și familia ei s-au lovit de multe greutăți și necazuri.



„Am 16 ani. De mică am fost crescută ȋntre băieţi, mai mult pe străzi. Viaţa de cartier e o viaţă pe care nu oricine e ȋn stare să o suporte!”, și-a ȋnceput Sharon povestea.

„Mama ne-a crescut singură, s-a sacrificat foarte mult, ne-a fost și mamă, și tată. Şi acum are două joburi, ca să ne poată ȋntreţine. Am avut multe perioade grele, de multe ori nu aveam bani să plătim facturile, stăteam fără căldură. De multe ori mâncam pâine și zahăr, dar pentru mine n-a contat, eram cu mama și cu fraţii mei. Mama e eroina mea! Uneori mă simt vinovată că ȋncă nu am reușit să fac ceva ca să pot să am eu grijă de ea! Singurul meu scop e să o fac pe mama mândră, să ajung undeva cu muzica și să pot să ȋi spun – Gata, mamă, de astăzi nu mai muncești!”, a mai continuat tânăra concurentă.

Sharon Varga: „Am văzut multe lucruri pe care alţi copii, la 16 ani, nu le văd!”

Sharon Varga le-a explicat apoi juraților că piesa pe care a interpretat-o a ales-o pentru că reflectă foarte bine felul în care ea a trăit.

„Piesa mă reprezintă, așa e viaţa mea, am văzut multe lucruri pe care alţi copii, la 16 ani, nu le văd!” – a mai precizat adolescenta.

X Factor România a revenit la Antena 1 cu un nou sezon, din 26 ianuarie, de la ora 20:00. Talent show-ul fenomen, care a lansat o mulțime de artiști pe piața muzicală din România, este găzduit de Mihai Morar și Adelina Chivu. Cei patru jurați, Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga, sunt pregătiți să aducă în fața telespectatorilor, cu fiecare episod, un spectacol de neuitat.

