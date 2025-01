Marius Moga, nerăbdător să urmărească X Factor România alături de soție și fiică. Cum s-a înțeles cu ceilalți jurați: „Au fost și momente tensionate” / Exclusiv

Marius Moga se numără printre cei patru jurați din noul sezon X Factor România, care are premiera în această seară de la ora 20:00, la Antena 1. Într-un interviu pentru Unica.ro, producătorul muzical a dezvăluit cum s-a înțeles cu ceilalți trei jurați, Delia, Puya și Ștefan Bănică, dar și cât de nerăbdător este să urmărească emisiunea alături de soție și de fiica lor, Maria, cea mai curioasă dintre ei.

Marius Moga, detalii exclusive din culisele X Factor România

Marius Moga (43 de ani) ne-a dezvăluit care a fost cea mai mare provocare pe care a întâmpinat-o în noul sezon X Factor, ce chimie a avut cu ceilalți jurați, dar și cum l-a ajutat soția lui, Bianca Moga Lăpuște (31 de ani), să traverseze perioada solicitantă a filmărilor.

Bună, Marius! În curând te vom revedea pe micile ecrane în rolul de jurat la X Factor. Care ți se pare cea mai mare provocare atunci când ești parte dintr-un proiect TV?

Cea mai mare provocare într-un proiect TV, în special un proiect TV în care vorbim de talent, cariere și vise, e că ești responsabil să iei deciziile corecte. Sunt mulți oameni care vin acolo cu visuri, de a intra în industria muzicală și de a-și face un nume, iar tu trebuie să vezi și potențialul, dar și performanța și prestația pe care au avut-o în ziua cu pricina.

„Surpriza în noul X Factor e că…”

Prin ce se deosebește această emisiune de altele la care ai participat?

Surpriza în noul X Factor e că am văzut oameni care n-au avut încredere în ei până acum să se prezinte în fața unei țări și să cânte, având cu totul alte meserii, iar acum și-au adunat curajul și s-au prezentat. Câteodată există avantaje în a fi un profesionist în domeniu, și anume să cânți tot timpul, să ai experiență de scenă și să îți controlezi emoțiile mai bine, dar și dezavantaje, și anume că se „tocește” un pic emoția pe care o prezinți în piese. Așa că, atunci când vezi oameni care nu fac asta de obicei, care nu sunt profesioniști, ci doar visează la avea o carieră, percepi emoția lor ca fiind mai puternică atunci când se prezintă pe scenă.

Cum s-a înțeles cu ceilalți trei jurați, Delia, Puya și Ștefan Bănică

Jurizezi într-o nouă formulă, cum te înțelegi cu ceilalți jurați? Se întâmplă să vă tachinați la filmări?

Da, evident că se întâmplă să ne tachinăm, pentru că avem personalități diferite, dar se întâmplă să fim și de acord. Până la urmă, de-aia e un juriu făcut din mai mulți oameni, fiecare cu o perspectiva diferită, pentru că atunci când se pun de acord toți patru asupra faptului că un concurent trebuie să treacă mai departe, decizia devine mult mai puternică și mai obiectivă. Mă înțeleg bine cu ei, au fost și momente tensionate, au fost și momente de voie bună.

Puya mi se pare că e super potrivit și mi-a făcut plăcere să stau chiar lângă el la masa juriului. Delia e mereu pe veselie și încearcă să ne scoată din amorțeală cu orice ocazie, iar în plus are mereu comentarii pertinente. Iar Ștefan are experiența unui artist care cântă de foarte mulți ani și are experiența spectacolelor bine făcute.

„E foarte greu să fii concurent într-un show de genul X Factor.”

Într-un univers paralel, în care ai fi concurent, din echipa cărui jurat (dintre Delia, Puya și Ștefan Bănică) ai vrea să faci parte și de ce?

Asta e o întrebare grea, nu-mi dau seama. Eu am mai zis și o să o zic și în interviul ăsta, e foarte greu să fii concurent într-un show de genul X Factor. Eu am ales calea mai grea, de a munci mulți ani pentru a ajunge în juriu, pentru că dacă ar fi trebuit să fiu concurent, nu știu dacă aveam curajul să mă prezint așa pe scenă, să cânt și să-mi pun sufletul pe tavă. Prefer mai mult munca din studio, în care stai și pregătești o operă până e gata de a fi prezentată lumii.

Dar dacă aș fi obligat să aleg o echipă, care mi-ar plăcea mie, ar fi echipa Deliei sau a lui Puya. În echipa Deliei pentru că suntem în asentiment referitor la ce înseamnă muzica aceea care să trezească ceva în tine, iar în echipa lui Puya pentru că îmi place felul în care privește muzica obiectiv și ușor mai critic. Din perspectiva unui rapper, muzica trebuie să stea în picioare mai bine decât o privim ceilalți, care facem pop sau alte genuri muzicale.

Marius Moga juratul versus Marius Moga tatăl

Ești nerăbdător să urmărești X Factor cu soția ta și cu fiica voastră?

Da, cred ca cea mai curioasă o să fie Maria, pentru că m-a întrebat mereu cum e la filmări, ce se întâmplă acolo, când poate și ea să vadă, așa că o să stau să mă uit cu ea și probabil și cu Bianca. Și eu sunt curios, din toate lucrurile pe care le-am spus și toate momentele magice de acolo, cum au fost montate și cum o să fie percepute de cei care se uită.

Cum își cresc artistul și soția lui fiica

Ce fel de tată ești, mai sever, mai permisiv?

Nu cred că sunt un tată sever, mai degrabă un tată care setează niște reguli și principii. Și eu și Bianca mergem pe ideea că trebuie să înveți copilul că are nevoie de principii și de reguli pentru a putea să crească armonios și să se poată descurca singură în viață.

Cum te-a ajutat soția ta să fii cea mai bună versiune a ta atât pe micul ecran, cât și acasă, în perioada filmărilor pentru X Factor?

M-a ajutat prin prisma poveștilor din platou, pe care i le povesteam după zilele de filmare. Bianca mereu îmi dă un feedback obiectiv și îmi dă sfaturi despre cum aș putea să nu le pun la suflet, ci să le consider pur și simplu chestii care se întâmplă, apropo de personalitățile diferite ale juraților.

Eșecuri și regrete

Care consideri că a fost cel mai mare eșec din cariera ta, cum l-ai depășit și ce ai învățat datorită lui?

Nu știu care a fost cel mai mare eșec. Cert e că, atunci când faci muzică, nu ai cum să nimerești, de fiecare dată când compui o piesă, cel mai mare hit. Câteodată îți dai silința și nu-ți iese ce ți-ai dorit sau ceilalți consideră că nu ți-a ieșit. Cred că e mai degrabă o serie de lecții, provenite din greșeli și proiecte la care am lucrat și care n-au ieșit cum trebuie. N-aș putea să numesc ceva ca fiind cel mai mare eșec în cariera mea. E un cumul de experiență și lecții pe care le înveți atunci când greșești.

„Eu cred în puterea prezentului.”

De-a lungul carierei tale ai lucrat cu foarte mulți artiști, regreți cum ai gestionat anumite colaborări? Crezi că ai fi putut gestiona altfel relațiile cu unii dintre cântăreții care au trecut pe la tine pe la studio?

Eu cred în puterea prezentului, deci nici eu și nici ceilalți artiști n-am fi fost unde suntem azi, dacă nu s-ar fi întâmplat exact așa. Cred că cel mai important de menționat e că, din perspectiva mea, ca producător, în studio eu lupt mereu ca piesa să fie cea mai importantă. Nu eu, nu artistul, nu ceilalți implicați, ci piesa. Piesa e un vehicul care duce intențiile noastre către ascultători și merită să suferim un pic. Și eu, și ei, ca să iasă cel mai bun produs.

Marius Moga antreprenorul

Împreună cu Sebastian Dobrincu ai lansat aplicația Revocalize.AI, cum a evoluat acest proiect? Sunteți mulțumiți de el?

Da, proiectul Revocalize.AI a fost lansat cu scopul de a ușura munca producătorilor în studio. Ei pot să folosească voci AI ale artiștilor cu care lucrează și să scrie piese mai bune, în același timp. Acum se dezvoltă și către a deveni un produs pentru label-uri și publisheri, cu scopul de a testa diferite demo-uri în vocile mai multor artiști, fără a mai fi nevoie să se închirieze studiouri și să se plătească fee-uri de mix & master. AI-ul a împânzit toate industriile și e normal să-și găsească locul și în industria muzicală și mă bucur că construiesc acest proiect, pentru că o să ușureze munca de studio și munca din labeluri.

Ce facultate a urmat juratul de la X Factor

„Se pupă foarte bine cu ideea de a crea muzică pentru oameni.”

Faptul că ai studiat Sociologia consideri că ți-a fost de folos în cariera muzicală?

Da, la început nu am făcut legătura, dar după primul an de facultate, am realizat că sociologia se pupă foarte bine cu ideea de a crea muzică pentru oameni. De fiecare dată când lucrez la o piesă, mă gândesc la demograficul cel mai potrivit care să asculte piesa respectivă. Mă gândesc la nevoile grupurilor sociale și la cum o să vină piesa asta ca un pansament pentru ce au ei nevoie.

Ce ai descoperit despre tine odată cu experiența X Factor?

Am descoperit despre mine că pot să-mi stăpânesc și mai bine reacțiile la comentariile unor colegi din juriu. No names given, haha.

