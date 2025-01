Adelina Chivu, prezentatoarea X Factor România, a dezvăluit secretul ei pentru o siluetă suplă la 43 de ani: „Încerc să conving pe toată lumea să facă” / Exclusiv

Adelina Chivu a înțeles foarte repede că, deși are o relație de „dragoste și ură” cu mișcarea, fără ea nu se poate simți bine. În consecință, prezentatoarea de la X Factor România a dat o șansă tuturor tipurilor de antrenamente până a ajuns la două favorite. Pe lângă mișcare și o alimentație echilibrată, fosta știristă ne-a mai dezvăluit încă unul dintre secretele ei pentru o siluetă suplă și tonifiată, într-un interviu exclusiv Unica.ro.

Cum se menține Adelina Chivu în formă la 43 de ani

Adelina Chivu revine pe micile ecrane astăzi, 26 ianuarie, de la 20:00, la Antena 1, unde găzduiește noul sezon X Factor România, alături de Mihai Morar (43 de ani). La începutul acestui an, mai exact pe 3 ianuarie, Adelina a împlinit 43 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV ne-a spus cum și-a sărbătorit aniversarea, ce iubește cel mai mult la această etapă din viața ei, dar și cum se menține în formă.

Pentru Adelina, alimentația echilibrată și un stil de viață activ nu sunt negociabile. În plus, fosta știristă are și un as în mânecă, pe care vă invităm să-l aflați în interviul de mai jos:

„Încerc să conving pe toată lumea să facă pentru a vedea beneficiile enorme.”

Recent am văzut un Instagram Story cu tine la sală. Hai să vorbim puțin despre cum te menții în formă. De câte ori pe săptămână te antrenezi și cum arată antrenamentele tale?

Între mine și sport este o relație de dragoste și ură. Nu îmi place deloc să fac sport, dar dacă nu fac, nu mă simt bine. Am încercat tot ce se poate, dar pot să spun că preferatele mele sunt boxul și Pilates. Sunt două sporturi total diferite, dar cumva mă simt bine după genul acesta de clase. Mă plictisesc să fac exerciții singură, mă omoară rutină… înainte făceam foarte multe greutăți, cardio… Acum merg cam de trei ori pe săptămână la Pilates și mai fac o oră de streching și exerciții de tot felul cu Diana, antrenoarea mea, o fostă gimnastă româncă. Ne înțelegem super bine. Momentul meu preferat la sala însă este sauna. (râde) Sunt un mare fan și încerc să conving pe toată lumea să facă saună pentru a vedea beneficiile enorme.

Cum arată meniul tău dintr-o zi? Ce mănânci dimineața, la prânz și seara?

Nu mănânc niciodată de trei ori pe zi, maximum de două ori. Sunt un mare fan al micului dejun, doar sărat, nu mănânc niciodată dulciuri dimineața, cum ar fi brioșe, dulceață etc. Îmi tai 2-3 feluri de legume pe care le mănânc cu ouă fierte, mortadella, șuncă de curcan, măsline. Evit pâinea cât pot, dar nu pot mereu. (râde) Nu mănânc fructe pentru că am o intoleranță la fructoză, dar ador nucile, caju, fistic. În rest, încerc să mănânc simplu și curat: grătar, peste, legume, fără sosuri. Ador pastele și mănânc o dată pe săptămână o porție, iar dulce nu mănânc decât ciocolată, sunt un mare fan ciocolată neagră.

Citește și: Cum a reacționat Cristi Chivu când a aflat că soției lui, Adelina Chivu, i s-a propus să prezinte X Factor România: „Foarte multă lume a fost surprinsă că am acceptat” / Exclusiv

Singurul regim pe care îl ține ocazional

Există alimente pe care nu le consumi deloc pentru siluetă?

Nu, mănânc absolut orice am poftă, dar nu fac excese. Inclusiv fast food. Dacă am poftă de aripioare prăjite sau un burger, mănânc, iar a doua zi nu mănânc nimic până seara când mănânc ceva lejer. Am învățat că îmi este mai ușor să mă mențin decât să slăbesc și încerc să rămân la aceeași greutate.

Ai ținut vreodată post intermitent sau vreun alt tip de regim?

Nu am ținut post intermitent, pentru Cristi este un mod de viață, dar eu nu pot. Singurul regim pe care îl țin eu este cel cu deficit caloric. În traducere, dacă mă îngraș, nu mai mănânc sau mănânc foarte puțin câteva zile. Cum ți-am zis, prefer să nu mă îngraș, să nu fie nevoie să țin regim.

Citește și: Cât de greu a fost pentru Cristi și Adelina Chivu să-și crească fetele la Milano. „Am greșit de foarte multe ori.” Cum le-au ținut departe de droguri

Cum și-a sărbătorit aniversarea de 43 de ani și ce iubește cel mai mult la această vârstă

La începutul anului ai împlinit 43 de ani, ai sărbătorit într-un mod special?

Eu sunt născută pe 3 ianuarie, deci nu am sărbătorit niciodată într-un mod special. După Crăciun și Revelion, numai de ziua mea nu mai are lumea chef. Anul acesta eram la munte cu fetele. Am ieșit la un restaurant și cam atât. Nu sunt oricum genul care să facă un party mare de ziua de naștere, nu îmi place să fiu în centrul atenției.

Ce iubești cel mai tare la vârsta aceasta?

Cel mai mult îmi place calmul care vine odată cu maturitatea, efectiv parcă mi s-a luat o ceață de pe creier. Mi-ar fi plăcut maxim să văd lucrurile atât de clar când eram mai tânără și foarte impulsivă. Acum e greu să mă enerveze ceva sau să mă afecteze. Daaaar, aș da oricând starea asta de bine pe nebunia și energia tinereții. (râde)

Foto: Antena 1; Instagram

Urmărește-ne pe Google News