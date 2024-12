Liviu Teodorescu, despre conflictul cu Marius Moga. De la ce a pornit totul: „Este foarte critic și foarte tăios. După ce am plecat de la el, am explodat” / EXCLUSIV

Liviu Teodorescu și Marius Moga au fost, pentru o perioadă, o echipă creativă de succes în industria muzicală din România. Totuși, relația lor a fost presărată cu tensiuni și momente dificile, care au culminat cu încheierea colaborării lor. Invitat în cadrul emisiunii Fresh by Unica, Liviu Teodorescu a vorbit deschis despre conflictele avute cu Marius Moga, mentorul care l-a influențat semnificativ în carieră.

Liviu Teodorescu, despre conflictul cu Marius Moga

După ce i-a fost antrenor la Vocea României, Marius Moga i-a devenit mentor lui Liviu Teodorescu şi dincolo de concursul de talente. Ani la rând cei doi au format un duo de senzaţie, însă la Fresh by Unica, artistul a recunoscut că au existat momente în care i-a fost dificil să se dezvolte pe plan artistic, fiind sub umbra unui colos precum Marius Moga.

Liviu ne-a povestit şi cum dorința de a și urma propriul drum a devenit tot mai puternică, ceea ce a dus la inevitabile tensiuni.

„Am avut niște clinciuri cum cred că are toată lumea. Nu cu Marius Moga, dar în general, în industria asta toată lumea se mai clinciuiește. Am avut clinci așa… Mi-a fost greu să mai stau lângă Moga, după ce am învățat cumva de la el destul de multe lucruri. Atunci când am simțit nevoia să o iau pe drumul meu, să-mi iau bagajul și să o iau eu așa, tiptil, că vreau să fac eu un drum.

Moga este genial. Am zis asta de foarte multe ori. Și cred că e greu să te descoperi pe tine lângă un colos de talent atât de mare cum este Moga. Și cred că, la un moment dat, toată lumea a făcut alegerea să se îndepărteze un pic și să-și urmeze calea. Dar ce este cert este că toți cei care au fost sub umbrela lui Moga, la moment dat, în diferite perioade de timp, am ajuns bine”, ne-a spus Liviu Teodorescu la Fresh by Unica.

Ce a spus Liviu Teodorescu despre Marius Moga

Un alt factor care a contribuit la ruptura dintre cei doi a fost stilul critic și direct al lui Marius Moga. Liviu Teodorescu a mărturisit că de-a lungul vieţii sale nu mulţi au fost cei cu o personalitate asemănătoare ca a celui care i-a fost mentor.

„El a ajutat foarte mult la treaba asta cu numele. Adică, practic scopul lui ăsta era. Dar atunci când stai lângă Moga, vrei și tu să faci muzică. Atunci când stai lângă Moga, vrei și tu să produci. Vrei să înveți să faci toate lucrurile astea pe care el le face și el devine pentru tine un exemplu. Pur și simplu. Te uiți la el ca la Dumnezeu. Te închini efectiv. Și când mai dă câte o linie melodică de… Nu înțelegi cum i-a venit, de unde, Doamne, Dumnezeule. Erau aceleași patru armonii. Mie nu mi-a venit linia melodică. Și începi așa să te gândești, ușor, ușor.

Și el mai are și un stil care e foarte critic. Eu am avut câțiva oameni critici în viața mea și el a fost unul dintre ei. Și felul în care el pune problema este foarte critic și foarte tăios și foarte… Adică nu te menajează deloc să îţi spună: ei, poate aici ar trebui… Nu, el vine și direct și zice… E prost, mă, ce-i asta? Nu sună”, a mai spus Liviu Teodorescu.

„După ce am plecat de la el, am explodat”

Liviu Teodorescu a subliniat că plecarea de sub tutela lui Marius Moga a fost un moment crucial în cariera sa.

„După ce am plecat de la el, am explodat”, a mai declarat artistul, referindu-se la succesul pe care l-a înregistrat ulterior

Chiar dacă relația dintre Liviu Teodorescu și Marius Moga s-a deteriorat, artistul recunoaște meritul mentorului său.

„Toți cei care au fost sub umbrela lui Moga, la un moment dat, am ajuns bine. Cel mai mare artist masculin la ora actuală din țara asta este Smiley. Și Smiley a pornit avându-l în dreapta lui pe Moga sau în stânga lui sau unde vrea să-l poziționeze. Dar cert e că au fost o echipă”, ne-a mai declarat el la Fresh by Unica.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

