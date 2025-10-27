Oksana Ionașcu ar fi însărcinată cu cel de-al șaptelea copil, deși la începutul anului în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora ea și soțul ei, Cezar Ionașcu, ar fi fost la un pas de divorț din cauza infidelității lui și viziunilor lor religioase diferite.

Oksana Ionașcu ar fi însărcinată cu al șaptelea copil

Oksana Ionașcu ar fi însărcinată cu al șaptelea copil, potrivit Cancan.ro. Oksana și soțul ei, Cezar Ionașcu, s-au căsătorit în anul 2017 și împreună au cinci copii. Oksana mai are un copil, o fiică, dintr-o fostă relație, iar acum ar fi însărcinată cu cel de-al șasea copil cu Cezar.

Până acum, soții Ionașcu nu au confirmat și nici infirmat zvonurile despre sarcină. Vestea este surprinzătoare în contextul în care, în luna martie, Oksana și soțul ei au recunoscut că trec printr-o perioadă dificilă în mariajul lor.

Oksana Ionașcu: „Suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația”

„Noi locuim împreună în continuare, însă suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația. Am ajuns într-un punct în care trebuie să mergem mai sus și mai departe. Dar în acest punct există un risc. Și suntem acum în acest punct, ca să zic așa. Și o perioadă încărcată cu copiii și revelațiile profunde pe care le-am avut fiecare. Suntem în procese de a ne recunoaște pe noi cei adevărați, fiecare în parte. E nevoie de acest spațiu pentru că de multe ori în relații tindem să ne dizolvăm, să uităm cine suntem, să proiectăm pe celălalt anumite așteptări, anumite viziuni sau anumite nevoi. Celălalt, din iubire și din loialitate să răspundă acestor nevoi, dar nu este el. Și să ne pierdem puțin în tumultul acestor așteptări. Se întâmplă în majoritatea cuplurilor. Da, este ceva absolut firesc și este o dinamică coerentă a relației”, a explicat Oksana Ionașcu în martie 2025, în podcastul lui Damian Drăghici.

Problemele din căsnicia dintre Oksana și Cezar Ionașcu

La începutul anului 2025, despre Cezar Ionașcu s-a scris că ar fi fost dat afară din casă de soție din cauza infidelității, lucru pe care Cezar l-a negat. Ulterior, despre cei doi s-a scris că ar fi la un pas de divorț din cauza viziunilor lor religioase diferite. Cezar este orientat către învățăturile religiei creștin-ortodoxe, în timp ce Oksana a optat pentru ideea de New Age.

„Eu am optat pentru manifestarea credinței creștin-ortodoxe, având statutul de student la Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Universității București. Și fac lucrare în această misiune. Pe de altă parte, Oksana a optat pentru ideea de New Age, de panteism, holistică, domeniu în care face, la rândul ei, o lucrare foarte, foarte bună. Firește, există diferențe de opinie, sau divergențe de natură spirituală care nu afectează acest cuplu”, a declarat Cezar Ionașcu.

Foto: Instagram/@ionascuoxanaleonid

