Mihaela Rădulescu revine în media, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E cea mai bună terapie pentru mine”. Unde va apărea

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Rădulescu revine în media din 18 mai, la aproape un an de la decesul partenerului ei, parașutistul austriac Felix Baumgartner, cu care a format un cuplu timp de aproximativ 12 ani.

În ce serial joacă Mihaela Rădulescu, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu revine în media, alături de alte nume sonore din spațiul artistic românesc, în primul proiect după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner. Este vorba despre „Fără Sense”, un serial de comedie pentru rețelele sociale, care promite să redefinească standardele de divertisment pentru era digitală. Lansarea primului episod este programată pentru 18 mai, iar formatul inedit al producției—filmare exclusiv verticală—este deja un punct de atracție.

„Fără Sense” – O comedie modernă cu accente caragialești

„Fără Sense” își propune să fie mai mult decât o simplă poveste; este o radiografie amuzantă și sinceră a provocărilor din mediul de afaceri românesc. Sub regia Sorinei Ungureanu, cunoscută pentru succesul telenovelei „Inimă de țigan”, și produs de Zucchero Media, serialul aduce un mix savuros de umor, sarcasm și realism. Povestea se învârte în jurul eforturilor disperate ale unei echipe de a salva o companie românească de produse cosmetice, pusă în pericol de un scandal viral pe TikTok.

„Am vrut să arătăm că un brand românesc poate vorbi limba publicului său fără să fie plictisitor sau prea comercial. «Fără Sense» este despre noi, despre greșeli și despre cum umorul este, uneori, cea mai bună strategie de marketing”, explică Andrei Severin, CEO-ul companiei CAHM și protagonistul serialului.

Mihaela Rădulescu: „E cea mai bună terapie pentru mine”

Pentru Mihaela Rădulescu, acest proiect reprezintă o revenire mult așteptată în luminile reflectoarelor. „O reclamă atipică, subtilă și comică la un produs 100% românesc. Cum să nu-mi placă ideea? Am filmat cu poftă, îmi era dor de camere, de lumini, de munca în echipă. Ca să nu mai spun cât de bine îmi face în perioada aceasta să îmi țin mintea ocupată cu orice proiect care mă animă. E cea mai bună terapie pentru mine, de când mă știu, cu atât mai mult acum, când viața mi-a dat mai mult decât credeam că pot duce”, a declarat vedeta, citată de Libertatea.

Citește și: Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscut-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să…”

Carmen Tănase: „Am împletit utilul cu plăcutul”

Alături de Mihaela Rădulescu, distribuția include nume mari precum Carmen Tănase, care a povestit cu entuziasm despre această experiență: „Am participat la un proiect construit în jurul unui produs, «Sense» pe numele lui. O gamă de îngrijire personală. Bun produs. Dar altceva vreau să zic. Andrei Severin, creatorul acestui brand, s-a gândit să aducă ceva nou și a realizat un serial. Cu scenariu, personaje jucate de actori, echipă serioasă de filmare, tot tacâmul. Mi-a plăcut la nebunie. Am împletit utilul cu plăcutul și a fost o zi de lucru minunată. Asta e, dacă ești creativ, îți iese”.

O distribuție de excepție și o poveste autentică

Pe lângă cele două nume sonore, serialul îi are în distribuție pe Ana Baniciu, Mirela Zeța, Ionuț Rusu, Corina Moise, Jorge și XRemus, fiecare interpretând personaje care reflectă realități și tipologii românești. De asemenea, producția beneficiază de prezența unor influenceri de top, precum Alina Ceușan și Dorian Popa, care completează perfect universul digital al acestui serial.

„O super echipă și un mod foarte inteligent de promovare. Asta m-a întâmpinat atunci când am ajuns să filmez la «Fără Sense». Din păcate, a fost prea rapid totul și mi-ar fi plăcut să țină mai mult. Abia aștept filmul și felicitări întregii echipe sau, mai bine spus, familiei”, a declarat Jorge, un alt nume cunoscut din distribuție.

O premieră în lumea digitală

Serialul „Fără Sense” reprezintă o nouă eră a divertismentului, fiind creat special pentru platformele sociale precum TikTok, Instagram, YouTube și Facebook. Cu 18 episoade scurte, de câte cinci minute fiecare, și un format vertical adaptat pentru consum pe mobil, proiectul promite să cucerească publicul modern. Scenariul ingenios, replicile pline de umor și situațiile inspirate din realitatea românească fac din acest serial o producție de neratat.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News