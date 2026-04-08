Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner: „Nu a fost o viață împărtășită – o vacanță pe ici pe colo”. Vedeta a publicat un mesaj îndurerat și fotografii rare cu ei doi împreună

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă dureroasă, după ce și-a pierdut mama și partenerul, la câteva luni distanță unul de celălalt.

Mihaela Rădulescu este copleșită de dorul lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de dureroasă. Sărbătorile pascale din acest an o vor găsi singură, iar lipsa partenerului său de viață, Felix Baumgartner, se resimte mai profund ca niciodată. Recent, vedeta a împărtășit pe rețelele sociale imagini emoționante și mesaje care dezvăluie dragostea și dorul profund pentru bărbatul care i-a marcat viața.

Relația dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost definită de susținere reciprocă, spirit de aventură și momente de neuitat. Însă, în iulie 2025, un accident tragic în timpul unui zbor cu parapanta în Italia i-a luat viața sportivului, lăsând un gol imens în viața Mihaelei.

„Am fost alături de Felix în aproape toate show-urile sale aeriene”

„Nu a fost o viață împărtășită – o vacanță pe ici pe colo. Am fost alături de Felix în aproape toate show-urile sale aeriene, încă din prima zi. Atunci când nu am fost, filmam pentru emisiuni. Și când nu am fost în fotografii, mereu am fost cea care le-a făcut!”, a scris Mihaela în dreptul uneia dintre imaginile cu ei doi publicare recent. Mesajele sale reflectă nu doar iubirea profundă, ci și respectul pentru un partener care a fost și cel mai bun prieten al său.

Pierderea a fost și mai devastatoare pentru vedetă, având în vedere că, în decursul a doar șase luni, și-a pierdut și mama. Această dublă tragedie a transformat anul 2025 într-o perioadă de grea încercare. Cu toate acestea, Mihaela a găsit puterea de a merge mai departe, sprijinită de familie și prieteni apropiați. Într-o postare pe rețelele sociale, ea a împărtășit că, deși durerea a fost copleșitoare, a ales să rămână puternică și să se concentreze pe a aduce bucurie celor din jur.

„Micile bucurii pe care le pot aduce altora mă ajută și pe mine să mă vindec”

„Am trecut recent prin multă durere. Să-mi pierd partenerul și mama, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici măcar o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru ceilalți, știind că micile bucurii pe care le pot aduce altora mă ajută și pe mine să mă vindec. Am fost tăcută timp de 8 luni, făcând totul în liniște, primind sprijinul familiei și al celor mai buni prieteni pe care mi i-aș fi putut dori”, a mărturisit ea.

Fotografiile recente, publicate alături de aceste gânduri, surprind momente pline de tandrețe dintre Mihaela și Felix, amintind tuturor cât de prețios este timpul petrecut alături de cei dragi. Deși Paștele din 2026 va fi unul trist pentru vedetă, Mihaela Rădulescu nu încetează să creadă în puterea iubirii și a sprijinului celor dragi. Povestea ei este un exemplu de curaj și reziliență, o lecție de viață pentru toți cei care se confruntă cu pierderi și suferințe.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News