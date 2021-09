Ioana Ginghină, despre nunta cu Cristi Pitulice: „Putem face pasul acesta în orice zi”

Ioana Ginghină este la un pas să devină din nou mireasă. Actrița și logodnicul ei, Cristi Pitulice, se grăbesc să se căsătorească după ce o prietenă a vedetei le-a cerut să fie nași.

Ioana Ginghină a mărturisit că s-ar putea să facă nunta mai repede decât credea, pentru că ea și Cristi Pitulice vor fi nașii de cununie ai unor prieteni.

Acum suntem împinși de la spate, practic. Am o prietenă care a fost cerută de soție și vor să le fim nași. Am zis că după ce își hotărăsc ei data, ne ducem repede înainte ca să ne cununăm și noi, a mărturisit Ioana Ginghină, potrivit Libertatea.ro .

Nu am nimic plănuit, nu există o dată când trebuie să ne ducem la primărie, dar atât timp cât cererea a fost făcută putem face pasul acesta în orice zi. Nu există o programare. Tocmai asta este și ce îmi place cel mai mult în relația noastră, faptul ca este totul spontan.

Pe rețelele de socializare, Ioana Ginghină le-a cerut părerea fanilor cu privire la rochia pe care o va purta în ziua cununiei civile. Aceasta le-a arătat mai multe modele.

Ioana Ginghină a mai fost căsătorită de două ori, iar acum își dorește o nuntă restrânsă.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice formează un cuplu de mai bine de un an. Cei doi s-au mutat împreună după câteva luni de relație, iar acum au făcut investiții comune, semn că au planuri mari împreună.

Nici nu mă gândesc la nuntă efectiv. Noi am făcut deja nişte investiţii importante împreună, am cumpărat pământul din jurul casei în care locuiesc. Eu cu Alexandru aveam o parte de teren şi cealaltă parte era a foştilor mei socri, iar la partaj cumpărasem partea lui Alexandru şi acum am cumpărat cu Cristi partea foştilor socri.

Mi se pare mai important actul acesta decât cel de căsătorie, pentru că vrem să construim ceva împreună. Asta mi-a plăcut la Cristi – că a fost alături de mine de la început.

În primul rând e o altfel de iubire, cea de la 40 de ani, când sunt mult mai matură şi apreciez lucrurile pe care le face el pentru mine, că-mi iubeşte copilul, că mă ajută mult cu Ruxi”, a mai mărturisit actrița pentru revista OK! Magazine.