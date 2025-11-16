Imagini dureroase de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Cum a apărut Loredana Groza la funeralii

Horia Moculescu a fost înmormântat duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00, în Cimitirul Bellu din București. Compozitorul a fost înhumat într-un cavou imens în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români. Regretatul muzician a fost condus pe ultimul drum de fiica lui și de un grup restrâns de oameni care l-au iubit și apreciat.

Imagini dureroase de la înmormântarea lui Horia Moculescu

Update 1:15

Cunoscuta interpretă Angela Similea a venit, la rândul ei, să-și ia rămas-bun de la regretatul compozitor, marcând una dintre puținele sale apariții publice din ultima perioadă. La funeralii au fost prezenți și Marina Florea, compozitorul Ionel Tudor, Ovi, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, precum și ministrul Culturii, András Demeter, fostul soț al Maiei Morgenstern.

Funeraliile lui Horia Moculescu s-au desfășurat într-un cadru restrâns și privat, în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni. Nidia, fiica muzicianului, s-a îmbrăcat sobru și și-a ascuns ochii înlăcrimați în spatele unei perechi de ochelari de soare. Potrivit MediaFLUX, printre vedetele prezente s-au numărat Aurelian Temișan și soția sa, Monica Davidescu. Imediat după, cu puțin timp înainte de începerea slujbei, au venit și Virgil Ianțu, însoțit de Zoli Toth.

Click! și Gândul.ro a surprins imagini cu mormântul lui Horia Moculescu, dar și cu cei care au venit să-l conducă pe ultimul drum. Printre aceștia s-au mai numărat Loredana Groza și fiica ei, Elena. Cântăreața a ales să poarte un palton călduros, de culoare gri. Artista și-a accesorizat ținuta cu ochelari de soare, o pălărie de culoare crem și o geantă Hermes în valoare de 10.000 de euro.

Horia Moculescu a fost înmormântat în „Panteonul compozitorilor” din Cimitirul Bellu. Este vorba despre un cavou imens, subteran, unde mai sunt înhumați alți 25 de compozitori, dirijori și mari pianiști români. Ultimul artist îngropat aici este Mircea Tiberian, decedat în luna octombrie a acestui an.

Ce probleme de sănătate a avut compozitorul

Horia Moculescu a murit pe 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Compozitorul avea mai multe afecțiuni, cea mai gravă dintre ele fiind bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC), dobândită după ani de fumat în exces. Din cauza acestei afecțiuni, compozitorul a fost nevoit să folosească un aparat de oxigen în ultimii ani.

Moculescu este compozitorul din spatele celebrei piese „De-ai fi tu salcie la mal”, deși puțini cunosc acest lucru. Piesa a fost scrisă pentru Mihaela Mihai.

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori, toate cele patru căsnicii sfârșindu-se prin divorț. Din ultimele două mariaje, compozitorul a avut câte un copil. Alături de a treia soție, Ana Maria, a avut un fiu, Ionuț, iar alături de a patra soție, Mariana, a avut o fiică, Nidia. Fiul compozitorului s-a stins din viață în anul 2008, la 31 de ani, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul 5 al unei clădiri din Berlin.

