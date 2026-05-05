Elena Udrea, prima reacție după ce moțiunea de cenzură a trecut și Guvernul Bolojan a fost demis: „Arată cât de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan!”

Elena Udrea a reacționat după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată marți, 5 mai, cu 281 de voturi, iar Guvernul Bolojan a fost demis.

Elena Udrea, după demiterea Guvernului Bolojan

După ce moțiunea de cenzură a trecut, Elena Udrea a amintit că moțiunea de cenzură a trecut cu mai multe voturi decât Guvernul Boc, foarte blamat la vremea lui.

„Guvernul Bolojan a picat cu 281 de voturi împotriva!!!! Mai mult chiar și decât atât de hulitul, la vremea aceea, guvern al lui Traian Băsescu, adică Guvernul Boc! Asta arată cât de puternic este impactul negativ al politicilor și măsurilor luate de Ilie Bolojan! Pentru că atât moțiunea, cât și votul, au fost mai ales împotriva acestuia și, mai puțin împotriva miniștrilor”, a scris Elena Udrea în mediul online.

„Interesul de a fi la guvernare, adică la resursele publice, este singurul care contează pentru politicieni”

Udrea este de părere că PNL ar trebui să intre în opoziție, însă nu crede că acest lucru se va întâmpla pentru că membrii de partid nu vor fi dispuși să renunțe la „resursele publice” așa că vor face un compromis și se vor asocia din nou cu PSD.

„Acum ar trebui ca toate partidele să fie serioase și să se țină de deciziile luate prin vot în structurile lor! Cum ar fi ca PNL să intre în opoziție, decât să facă guvern cu PSD! Dar cum interesul de a fi la guvernare, adică la resursele publice, este singurul care contează pentru politicieni, o să vedem cum toți găsesc pretexte prin care explică de ce «sunt obligați» să treacă peste deciziile luate și, «pentru binele țării», «pentru binele oamenilor», să facă orice ca să ajungă la guvernare din nou!”, a continuat.

„Democratic este să se decidă conform rezultatelor din alegeri”

Fosta ministră a Turismului consideră că alcătuirea Guvernului României ar trebui să fie bazată pe rezultatele alegerilor. Udrea și-a încheiat postarea întrebându-i pe românii din comunitatea ei ce cred că se va întâmpla în perioada următoare.

„Cum cineva trebuie totuși să guverneze, democratic este să se decidă conform rezultatelor din alegeri, că de aceea sunt chemați cetățenii să spună cine ar vrea să îi conducă. Ce ziceți? Vor face partidele orice ca să ajungă iar la resurse sau vor acționa conform principiilor pe care le afirmă public?”, a concluzionat ea.

