Delia Salchievici a confirmat relația cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Dezvăluirile fostei soții a lui Lino Golden. „A venit natural!”

Fosta soție a lui Lino Golden și-a asumat public noua relație. După ce mariajul cu artistul s-a încheiat în aprilie 2025, Delia Salchievici a ales să meargă mai departe. Ea și medicul estetician Auday Al-Ahmad au confirmat public relația lor, punând capăt speculațiilor care circulau în mediul online.

Un mariaj scurt, dar intens

Delia și Lino Golden s-au căsătorit în 2024, însă relația lor nu a rezistat mai mult de un an. Despărțirea a fost discretă, fără scandaluri publice, dar a stârnit curiozitatea fanilor, mai ales când Delia a început să apară tot mai des în preajma cunoscutului medic estetician Auday Al-Ahmad.

O conexiune neașteptată

Delia a vorbit deschis despre începutul relației cu Auday, mărturisind că nu plănuia să se îndrăgostească din nou atât de curând.

„Nu mi-am dorit o relație, nu am căutat-o. A fost ceva ce a venit natural, neașteptat. Am simțit o conexiune profundă, un sentiment pe care nu l-am mai trăit până acum. Și am decis să-i dau o șansă” – a spus ea potrivit spynews.ro.

Această sinceritate a fost apreciată de public, mai ales că Delia nu a încercat să ascundă trecutul, ci l-a integrat în povestea ei de viață.

De la pacientă la parteneră

Auday Al-Ahmad, medic estetician cunoscut pentru colaborările cu numeroase vedete, a povestit cum s-au cunoscut: „Totul a început în clinică. Delia a venit ca pacientă, iar după ce am încheiat procedurile, am continuat să vorbim. Am simțit o chimie aparte, o compatibilitate care m-a surprins.”

Medicul a menționat și un moment inedit care i-a apropiat: o sesiune de tarot oferită de Delia, care l-a impresionat prin profunzimea și sensibilitatea ei.

Auday a fost ferm în privința relației lor, subliniind că nu este interesat de trecutul Deliei, ci doar de prezentul pe care îl construiesc împreună: „Pentru mine, contează doar momentul în care ne-am cunoscut. Delia are o prezență magnetică, o frumusețe exotică care m-a atras imediat. Trecutul nu contează, ci ceea ce simțim acum.”

