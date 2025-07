Cum a reacționat Delia Salchievici după ce Lino Golden a insinuat că ea avea deja pe cineva când a decis să divorțeze de el: „Jocul lui”

Delia Salchievici a avut prima reacție după ce Lino Golden a insinuat că infidelitatea ei ar fi fost motivul divorțului lor.

Reacția Deliei Salchievici după ce Lino Golden a insinuat că ea avea pe cineva atunci când a decis să divorțeze de el

Lino Golden (27 de ani) și Delia Salchievici s-au căsătorit în aprilie 2024 și au divorțat fix un an mai târziu, în aprilie 2025, la starea civilă. Recent, după ce ambii s-au afișat alături de alți parteneri, Lino Golden a insinuat că Delia avea „o rezervă” atunci când a decis să pună punct mariajului lor.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soțul ei… dacă nu are deja un back-up (o rezervă – n.red.). Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aș fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiați. Nu vreau scandal. Vreau liniște. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a scris Lino Golden pe rețelele sociale.

La scurt timp după, fosta concurentă de la „Power Couple”, sezonul 1, a fost contactată de jurnaliștii Spynews.ro pentru o reacție.

„Aș prefera să nu comentez despre asta, nu vreau să intru în jocul lui”, a spus Delia Salchievici pentru sursa citată.

Citește și: Ce spune Delia Salchievici despre o posibilă împăcare cu Lino Golden, după divorț: „Așa facem toate după despărțire”

Cine este noul bărbat din viața Deliei Salchievici

Atât Lino Golden, cât și Delia Salchievici s-au afișat alături de alte persoane în ultima perioadă. Delia se întâlnește cu medicul estetician Auday Al-Ahmad, pe care l-a cunoscut la cabinetul lui.

„E mult prea devreme să tragem concluzii. Ne-am cunoscut aici, în cadrul clinicii. Ea a fost pacienta mea și după ce am terminat procedurile, mi-a făcut o citire în cărți, ea se ocupă cu tarot. I-am făcut un jawline și i-am corectat buzele pentru că le avea deja foarte frumoase”, a povestit Al-Ahmad, la emisiunea Summer Star de la Antena Stars.

La rândul lui, Lino Golden s-ar fi afișat alături de o altă femeie, susține Delia. Cei doi s-au blocat reciproc pe rețelele sociale și nu-și mai vorbesc.

„A acceptat despărțirea, el din câte am observat s-a afișat cu cineva, s-a postat cu cineva. Noi nu mai vorbim de foarte mult timp, nu mai ținem legătura. Doar mi-au mai trimis oamenii că s-a postat cu cineva, noi ne avem la block. Noi ne-am despărțit în martie, nu am nicio părere, chiar îmi doresc să-și găsească pe cineva și să fie fericit”, a mai spus Delia Salchievici, pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram; Antena 1

Urmărește-ne pe Google News