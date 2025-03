Cum s-au cunoscut Irisha și Domenico Perri: „Am dat ochi în ochi”. Designerul s-a despărțit de soție pentru fosta concurentă de la „Survivor”

Irisha a povestit cum s-au cunoscut ea și iubitul ei, designerul Domenico Perri. Italianul s-a despărțit de soția lui, Simona Perri, pentru fosta concurentă de la Survivor România.

Cum s-au cunoscut Irisha și iubitul ei, designerul italian Domenico Perri

Irina Ceban (36 de ani), cunoscută drept Irisha, și Domenico Perri (43 de ani), iubitul ei, și-au confirmat relația de Dragobete, pe 24 februarie 2025, după mai multe luni în care au fost fotografiați de paparazzi împreună, deși designerul încă avea pe rețelele sociale imagini cu fosta soție, Simona Perri, și cei doi copii ai lor. De curând, fosta concurentă de la Survivor România a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și italianul.

„Mă întorceam de la sală și m-am oprit la benzinărie să îmi iau ceva. M-am dat jos din mașină și când mi-am ridicat ochii am dat ochi în ochi cu el, am zis amândoi «bună» și aia a fost. Din ziua aceea nu ne-am mai despărțit”, a declarat Irisha, în emisiunea „Xtra Night Show”, potrivit Spynews.ro.

Irisha și Domenico Perri formează un cuplu de aproximativ nouă luni. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” se mândrește cu modul în care este tratată de iubit.

„Până acum am fost tratată bine, dar este incomparabil cu ce se întâmplă în momentul de față! Nu vorbim despre princess treatment, vorbim despre regină! Am un tratament extrem de frumos! Tot ce vreau, cum vreau, absolut minunat! Nu știam că italienii sunt atât de mișto!”, a mai spus influencerița, pentru sursa citată.

Irisha și Domenico Perri locuiesc împreună

Irisha și iubitul ei locuiesc împreună. Anterior, Domenico Perri a locuit cu fosta soție, Simona, și cei doi copii. Designerul are case în România, Italia și Anglia, unde își vinde creațiile de modă.

„Noi am oficializat relația încă din primele două luni, cu acest inel. Nu e logodnă. El, iubitul meu, este așa, mai cu planuri de viitor. Eu sunt mai pragmatică. Eu sunt pe hai să facem acum ce avem de făcut acum și vedem după cum decurg lucrurile. Categoric se va întâmpla ceva, fiindcă fiecare relație are etapele ei, dar în momentul de față suntem în perioada de acomodare unul cu celălalt, dat fiind faptul că stăm împreună. E o perioadă în care trebuie să te adaptezi, un an, doi, cât o dura ea”, a spus Irisha, pentru Spynews.ro.

Foto: Instagram/@irishaofficial; @iamdomenicoperri

