Irisha, primele declarații despre nuntă după ce și-a oficializat relația cu iubitul milionar: „Mă văd mireasă nebună”

Irisha, pe numele său real Irina Ceban, și-a oficializat, zilele trecute, relația cu Domenico Perri, un milionar italian din industria modei. După o perioadă de discreție, cei doi îndrăgostiți au împărtășit public primele fotografii împreună. Acum, în cadrul unui interviu, cunoscuta influenceriță a discutat despre viitorul lor împreună și a oferit și primele declarații despre nuntă.

Irisha, primele declarații despre nuntă după ce și-a oficializat relația

A fost fotografiată de mai multe ori de paparazzi la brațul lui Domenico Perri, însă Irisha a decis să păstreze discreția. Asta până zilele trecute, când a postat primele imagini alături de partenerul ei de viață. Nu doar că relația pare a fi destul de serioasă, dar cei doi, care formează un cuplu de mai bine de opt luni, sunt deja într-un punct în care își fac planuri de viitor, iar unul dintre subiectele discutate a fost chiar nunta.

Într-un interviu oferit pentru Spynews, influencerița a menționat că și-au oficializat relația încă din primele două luni printr-un inel, însă se pare că acesta nu ar fi unul de logodnă. Totuși, discuția despre marele eveniment a existat.

„Noi am oficializat relația, încă din primele două luni cu acest inel. Nu este de logodnă, dar am oficializat relația. Iubitul meu este cu planuri de viitor, eu sunt mai pragmatică. Categoric se va întâmpla ceva pentru că fiecare relație are etapele ei, dar în momentul de față suntem încă în perioada de acomodare unul cu celălalt.”, a declarat Irisha pentru Spynews.



Citeşte și: Irisha și iubitul însurat și-au asumat relația: „Sunt pierdut în fiecare moment pe care îl trăim împreună”. Bărbatul a șters imaginile cu fosta soție de pe Instagram

Citește și: Irisha, fotografiată cu noul iubit, un bărbat cu soție și doi copii acasă. Cum a fost surprinsă perechea pe străzile din București

Citește și: Cine este Irina Ceban sau Irisha

Irisha nu vrea o nuntă clasică

De asemenea, fosta concurentă de la Bravo, ai Stil! a ținut să precizeze faptul că nu-și dorește o nuntă clasică, cu tradiții obișnuite. Nici nu visează la o rochie de mireasă de tip sirenă, ci va alege o ținută în stilul său, cel mai probabil un sacou oversized și clar nu-și va aranja părul într-un coc.

„Mă văd mireasă nebună, sacou oversized, ceva a doua rochie. Eu vreau să fac o nuntă pe o plajă, la căldură, a două ținută hot. Care coc?! Să ne calmăm. Nu pot să-ți spun exact cum va arăta, dar văd cum mă simt în momentul respectiv. Sunt spontantă.”, a mai spus aceasta, potrivit sursei citate anterior.

A negat că iubitul ei este căsătorit

La un moment dat s-a tot speculat că vedeta este într-o relație cu un bărbat însurat, mai ales că acesta se posta alături de fosta soție, Simona, și cei doi copii. Lucrurile s-au clarificat în momentul în care a ieșit și a spus public că partenerul ei este necăsătorit.

„Sunt cu cineva, așa cum am mai spus, cu un bărbat minunat și este necăsătorit. Vedem cu ce ne surprinde viața (n.r. dacă se vor căsători)’, a declarat Irisha, în urmă cu ceva timp.

sursă foto- Instagram/Captură Video

Urmărește-ne pe Google News