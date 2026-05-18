Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea copiii. Nu au parte de lux și opulență: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun”

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au o situație materială excelentă, putând să le ofere copiilor tot ce își doresc. Cu toate acestea, cei doi vor să îi învețe pe copii să aprecieze lucrurile simple și să nu crească departe de ceea ce înseamnă viața reală și obișnuită. Iată cum se descurcă cei doi cu acest aspect.
Copiii Valentinei și ai lui Cristi Borcea, crescuți în modestie
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună trei copii: pe Milan și gemenele Rania și Indira. Omul de afaceri mai are o pereche de gemeni din căsnicia cu Mihaela Borcea și alți doi copii cu Alina Vidican. Totodată, el are și o fetiță dintr-o relație extraconjugală.
„Am stabilit și eu ceva, sau cel puțin le-am propus. Am făcut așa o glumă, că am zis că cine prinde primul pește, spală vasele. A prins Milan peștele, dar vasele nu le-a spălat. Milan a fost dus de mic, de tatălui, la pescuit și-i place foarte mult. Păi da, el a stat la undițe, doar nu crezi că am stat eu. Dar să știi că și fetelor a început să le placă, pentru că au văzut la ele”, a povestit Valentina Pelinel pentru Libertatea.
Ce pasiuni au gemenele
Valentina a vorbit despre gemenele Rania și Indira și spune că deja au personalități bine conturate. Ea a mărturisit că le lasă să se joace cu machiajele și alte lucruri, însă doar în weekend.
„Rania este cu probatul hainelor. Ea vrea să aibă haine, accesorii, spune că toate hainele mele sunt ale ei. Îi spun mereu că sunt ale lor, nu doar ale ei, dar Indira nu este cu hainele, e cu jucăriile, cu altceva. Nu se ceartă pe haine. Rania e cu hainele, cu bijuteriile. Zice că ea vrea să fie cool”, a spus Valentina Pelinel.