  MENIU  
Home > Vedete > Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina: „M-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație”

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina: „M-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.

Cristi Chivu a atins culmile succesului în carieră, dar și în viața personală. Iubește aceeași femeie de aproape două decenii și alături de ea are două fiice superbe. Cum s-au cunoscut antrenorul Inter Milano și soția lui, Adelina, și care este secretul căsniciei lor de aproape 18 ani.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina

Adelina și Cristian ChivuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Numele lui Cristi Chivu se află pe buzele tuturor după ce a scris istorie la Inter Milano, câștigând campionatul de fotbal din Italia cu trei etape înainte de final, datorită punctajului obținut. Chivu a devenit, astfel, primul antrenor român care a reușit să câștige un titlu de campion cu o echipă de fotbal din primele cinci ligi ale Europei (Franța, Italia, Anglia, Spania și Germania).

Chivu nu se mândrește doar cu o carieră strălucitoare, ci și cu o viață personală împlinită. De aproape două decenii iubește aceeași femeie, pe Adelina Chivu, alături de care are două fiice superbe, Natalia, în vârstă de 17 ani, și Anastasia, în vârstă de 15.

Prima întâlnire s-a lăsat cu un refuz

Adelina și Cristi Chivu s-au cunoscut prima oară când ea avea 19 ani și el 20, însă ea a refuzat să iasă la întâlnire cu el.

„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Recomandarea zilei

„El m-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație. Prima dată când ne-am cunoscut eu aveam 19 ani, eram la mare cu gașca mea de prieteni, el era cu gașca lui, eram la sfârșitul primului an de facultate și învățam pe șezlong. Cristi cunoștea pe cineva din anturajul meu, a venit să salute, după a plecat și a trimis un mesaj persoanei respective să întrebe dacă ar putea să ne facă cunoștință. Am zis că nu, eu am de învățat”, a povestit Adelina, în podcastul „Fain & Simplu”.

Citește și: Cum a trăit Adelina Chivu accidentarea gravă la cap a lui Cristi Chivu: „Avea o expresie a feței pe care eu n-am mai văzut-o niciodată la el”

A doua întâlnire a fost sângeroasă

A doua întâlnire a avut loc pe când Adelina lucra la Mediafax și a fost trimisă să-l aștepte pe Chivu la întoarcerea în țară, pe aeroport.

„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Recomandarea zilei

„A doua oară țineam locul unui coleg de la Mediafax care se ocupa de Echipa Națională. Făceam cu rândul la pândă la aeroport. Când mi-a venit rândul le-am zis: Vedeți că vine. S-a deschis ușa direct în tâmpla mea, eu pe jos lată, m-a ajutat un cameraman. El nu înțelegea ce s-a întâmplat. Îmi curgea sânge din cap. A luat toată lumea interviu în afară de mine. După care în cantonament a întrebat un coleg de-al meu dacă are numărul meu. Mi s-a transmis și am refuzat. El nu a avut numărul meu de telefon până nu i l-am dat eu personal”, a mai povestit fosta prezentatoare TV.

A treia oară a fost cu noroc

Relația lor a început în 2007, pe când Adelina lucra la Antena 1, în departamentul de știri sportive, chiar în perioada în care fotbalistul se transfera de la AS Roma la Inter Milano.

„Și a treia oară a durat foarte mult, vreo 6 luni, până am acceptat să ieșim. Îmi scria un prieten comun și el oricum era în Italia. S-a făcut iunie, a luat vacanță, și a venit la ziua unui prieten comun, zi la care nu m-am dus pentru că știam că va fi acolo. (râde) Între timp, el fiind în țară, cei din redacție au zis să-l aducă invitat. Știind asta am zis să ieșim. În perioada asta se răsuflase în presă că el ar fi interesat de o fată de la sport. Nu mi-ar fi plăcut să fiu un nume de pe o listă.

Am acceptat să ieșim ca să nu vină la mine în emisiune. Chitită să-i spun că nu se poate (o relație), îmi face un rău, n-are rost, e balta plină. Mi-am dat seama de când m-am așezat că am încurcat-o. Așa o bunătate în ochi n-am văzut la nimeni”, a mai povestit Adelina.

Secretul căsniciei lor

Cristi și Adelina s-au căsătorit un an mai târziu, în 2008, și s-au mutat împreună în Italia, unde se află și în prezent. În trecut, vorbind despre căsnicia lor de lungă durată, Adelina a explicat că „secretul” este că relația lor are ca fundament prietenia.

„Prietenia a fost fundamentul relației noastre. Așa a început, așa a și continuat. Adică eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povestește mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, știu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le știu pentru că le vorbește cu mine. Și noi în fiecare an avem o vacanta singuri, doar noi doi”, spunea Adelina în 2021, pentru OK! Magazine.

Foto: Instagram; Profimediaimages.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
Ultimele clipe ale micuțului Nikolas, băiețelul înecat în Suraia, Vrancea. Detalii cutremurătoare din anchetă: „Se pare că avea și un frate”
GSP.ro
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Redactia.ro
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Citește și...
Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A
Cât te costă o săptămână în Cipru în 2026: experienta unor români. „Nu-i iefin deloc”. Ce altă destinaţie ar fi ales
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cristi Chivu, primele declarații după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei: „Din punct de vedere uman, sunt atipic”. S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii, pe piesa „Made in Romania”
Prima imagine cu Gabi Tamaș, la revenirea de la Survivor. Ce a făcut sportivul imediat după ce a ajuns acasă
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Fabulos! Cum arată casa în care locuiește Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Vica Blochina, rugăciunea care i-a adus copilul acasă. Vedeta a trecut prin momente de cumpănă cu fiul ei: „Vrei, nu vrei, sunt semne mult mai importante decât orice altceva”
Vica Blochina, rugăciunea care i-a adus copilul acasă. Vedeta a trecut prin momente de cumpănă cu fiul ei: „Vrei, nu vrei, sunt semne mult mai importante decât orice altceva”
Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic, din căsnicia cu Anna Szeles. Dani Piersic, imagine rară cu mama lui
Cum arată fiul cel mic al lui Florin Piersic, din căsnicia cu Anna Szeles. Dani Piersic, imagine rară cu mama lui
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Marian Godină, mărturisiri după experiența trăită în junglă. Mesaj pentru cei care spun că nu mai e de trăit în România: „Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”
Marian Godină, mărturisiri după experiența trăită în junglă. Mesaj pentru cei care spun că nu mai e de trăit în România: „Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”
Mădălin Ionescu, surprins de prețul unui gyros în Grecia. Câți bani a scos din buzunar în Halkidiki pentru preparatul faimos
Mădălin Ionescu, surprins de prețul unui gyros în Grecia. Câți bani a scos din buzunar în Halkidiki pentru preparatul faimos
Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii
Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii
Oana Lis este în doliu. Ce persoană dragă ei s-a stins din viață: „Încerc să mă țin tare, deși este greu”
Oana Lis este în doliu. Ce persoană dragă ei s-a stins din viață: „Încerc să mă țin tare, deși este greu”
Observator News
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Libertatea pentru Femei
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum influențează, de fapt, vitamina D cortizolul și reacția la stres
Cum influențează, de fapt, vitamina D cortizolul și reacția la stres
Nou tratament rambursat pentru cancerul tiroidian avansat
Nou tratament rambursat pentru cancerul tiroidian avansat
3 zodii pentru care viața se schimbă radical după 4 mai
3 zodii pentru care viața se schimbă radical după 4 mai
Reguli obligatorii în 2026 pentru românii care stau la bloc. Documentul pe care trebuie să-l respecte toți locatarii
Reguli obligatorii în 2026 pentru românii care stau la bloc. Documentul pe care trebuie să-l respecte toți locatarii
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton