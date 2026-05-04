Cristi Chivu, primele declarații după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei: „Din punct de vedere uman, sunt atipic”. S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii, pe piesa „Made in Romania”

Cristi Chivu scrie istorie la Inter Milano! Antrenorul român a devenit primul om din ultimii 89 de ani care a câștigat campionatul de fotbal din Italia atât ca jucător, cât și ca antrenor, după partida dintre Inter și Parma, încheiată 2-0. După fluierul final, petrecerea a început pe gazonul de pe Giuseppe Meazza, apoi s-a mutat în vestiarul campioanei Italiei. Acolo, jucătorii lui Inter au dat drumul la muzică, au cântat și au sărit în jurul antrenorului român pe piesa „Made in Romania”. Primele declarații ale lui Chivu după reușita uriașă.

Cristi Chivu a devenit primul om din ultimii 89 de ani care câștigă titlul de campion al Italiei cu Inter atât ca jucător, cât și ca antrenor, relatează Libertatea. Performanța sa remarcabilă îl plasează pe o listă exclusivistă, alături de Armando Castellazzi, ultima persoană care a reușit această dublă în 1938, după ce a fost campion în teren, în sezonul 1929-1930.

Revenit la Inter Milano în 2025, într-un moment delicat pentru club, Chivu a transformat echipa într-o forță redutabilă. Cu doar patru etape rămase din Serie A, Inter are un avans confortabil, asigurându-și deja titlul. Însă, povestea sa nu se oprește aici. Pe 15 mai 2026, echipa sa va juca finala Cupei Italiei împotriva celor de la Lazio, având șansa unică de a deveni primul om din fotbalul italian care câștigă și campionatul, și Cupa, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Voiam să arăt bine și să fiu cool pentru interviuri, așa că m-am dus la frizer: acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieți minunați”, a declarat Chivu.

S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii pe piesa „Made in Romania”

Cristi Chivu, de obicei calm și reținut, s-a descătușat după câștigarea titlului. Într-unul dintre clipurile publicate de Inter, antrenorul lovește cu palma o ladă metalică, în ritmul melodiei, în timp ce Denzel Dumfries îi toarnă apă pe cap, iar Alessandro Bastoni îl bate pe spate.

În jurul lui, jucătorii cântă refrenul piesei „Made in Romania”, râd și filmează momentul. Yann Bisseck privește amuzat scena, în timp ce vestiarul se transformă într-o petrecere totală. Clipul cu Chivu și jucătorii lui Inter a strâns rapid sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale. Imaginile au ajuns la aproape un milion de vizualizări și aproximativ 100.000 de aprecieri în primele 25 de minute de la publicare.

„Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta…”, a mai mărturisit Chivu.

„Din punct de vedere uman, sunt atipic”

Când a venit vorba despre meritele sale, Chivu a evitat subiectul.

„Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic. Acum câțiva ani a trebuit să vorbesc cu mine însumi într-o chestiune de viață și de moarte și mi-am pierdut ego-ul. Uneori bastonul, alteori morcovul: așa încerc să-i stimulez pe băieți, încercând să evit greșelile pe care le-am suferit eu. Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afară. Încerc să dau tot ce am mai bun pentru ei, restul contează puțin. Știu ce înseamnă să faci meseria asta. Poate că, peste o lună, voi fi pus sub semnul întrebării. Trebuie să acceptăm asta cu zâmbetul pe buze și cu conștiința că facem tot ce putem”.

În final, Chivu le-a mulțumit din nou jucătorilor săi, dar și predecesorilor săi care au pus fundația succesului său din prezent. „Staff-ul meu merită multe laude, dar și predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai ușor. Acești băieți au cunoștințe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige”, a conchis antrenorul.

