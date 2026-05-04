  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Cristi Chivu, primele declarații după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei: „Din punct de vedere uman, sunt atipic”. S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii, pe piesa „Made in Romania”

Cristi Chivu, primele declarații după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei: „Din punct de vedere uman, sunt atipic”. S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii, pe piesa „Made in Romania”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.  Actualizat 04.05.2026, 11:25

Cristi Chivu scrie istorie la Inter Milano! Antrenorul român a devenit primul om din ultimii 89 de ani care a câștigat campionatul de fotbal din Italia atât ca jucător, cât și ca antrenor, după partida dintre Inter și Parma, încheiată 2-0. După fluierul final, petrecerea a început pe gazonul de pe Giuseppe Meazza, apoi s-a mutat în vestiarul campioanei Italiei. Acolo, jucătorii lui Inter au dat drumul la muzică, au cântat și au sărit în jurul antrenorului român pe piesa „Made in Romania”. Primele declarații ale lui Chivu după reușita uriașă.

Cristi Chivu, primele declarații după ce Inter Milano a câștigat campionatul Italiei

Cristi Chivu a devenit primul om din ultimii 89 de ani care câștigă titlul de campion al Italiei cu Inter atât ca jucător, cât și ca antrenor, relatează Libertatea. Performanța sa remarcabilă îl plasează pe o listă exclusivistă, alături de Armando Castellazzi, ultima persoană care a reușit această dublă în 1938, după ce a fost campion în teren, în sezonul 1929-1930.

Revenit la Inter Milano în 2025, într-un moment delicat pentru club, Chivu a transformat echipa într-o forță redutabilă. Cu doar patru etape rămase din Serie A, Inter are un avans confortabil, asigurându-și deja titlul. Însă, povestea sa nu se oprește aici. Pe 15 mai 2026, echipa sa va juca finala Cupei Italiei împotriva celor de la Lazio, având șansa unică de a deveni primul om din fotbalul italian care câștigă și campionatul, și Cupa, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

„Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club. Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios. Voiam să arăt bine și să fiu cool pentru interviuri, așa că m-am dus la frizer: acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieți minunați”, a declarat Chivu.

„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Gata, până aici a răbdat! Când toată lumea credea că s-au mai liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Recomandarea zilei

Citește și: Ilie Bolojan, atac la adresa PSD înaintea votului pentru moțiunea de cenzură: „E lipsă de politeţe şi de respect”

S-a dezlănțuit în vestiar cu jucătorii pe piesa „Made in Romania”

Cristi Chivu, de obicei calm și reținut, s-a descătușat după câștigarea titlului. Într-unul dintre clipurile publicate de Inter, antrenorul lovește cu palma o ladă metalică, în ritmul melodiei, în timp ce Denzel Dumfries îi toarnă apă pe cap, iar Alessandro Bastoni îl bate pe spate.

„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Recomandarea zilei

În jurul lui, jucătorii cântă refrenul piesei „Made in Romania”, râd și filmează momentul. Yann Bisseck privește amuzat scena, în timp ce vestiarul se transformă într-o petrecere totală. Clipul cu Chivu și jucătorii lui Inter a strâns rapid sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale. Imaginile au ajuns la aproape un milion de vizualizări și aproximativ 100.000 de aprecieri în primele 25 de minute de la publicare.

„Este evident că sunt fericit, dar este corect ca jucătorii să primească afecțiunea pe teren. Astăzi a fost această ocazie importantă de a câștiga în fața lor, eu m-am dus în vestiar pentru viciile mele: am fumat o țigară, scuzați-mă că spun asta…”, a mai mărturisit Chivu.

Citește și: Vârsta de pensionare pentru militari și polițiști va fi majorată. Proiectul pregătit de premierul Ilie Bolojan

„Din punct de vedere uman, sunt atipic”

Când a venit vorba despre meritele sale, Chivu a evitat subiectul.

„Nu vorbesc despre mine. Din punct de vedere uman, sunt atipic. Acum câțiva ani a trebuit să vorbesc cu mine însumi într-o chestiune de viață și de moarte și mi-am pierdut ego-ul. Uneori bastonul, alteori morcovul: așa încerc să-i stimulez pe băieți, încercând să evit greșelile pe care le-am suferit eu. Mi-am propus să fiu antrenor în felul meu, să fiu empatic, să nu mă gândesc la aprobarea cuiva din afară. Încerc să dau tot ce am mai bun pentru ei, restul contează puțin. Știu ce înseamnă să faci meseria asta. Poate că, peste o lună, voi fi pus sub semnul întrebării. Trebuie să acceptăm asta cu zâmbetul pe buze și cu conștiința că facem tot ce putem”.

În final, Chivu le-a mulțumit din nou jucătorilor săi, dar și predecesorilor săi care au pus fundația succesului său din prezent. „Staff-ul meu merită multe laude, dar și predecesorii mei, pentru că au făcut o treabă excelentă, făcându-mi totul mai ușor. Acești băieți au cunoștințe importante despre fotbal. Jucătorii buni sunt cei care îi fac pe antrenori să câștige”, a conchis antrenorul.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Fanatik
Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A
Câți copii are Cristi Chivu, de fapt. Antrenorul român a câștigat Serie A
GSP.ro
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Cea mai sexy antrenoare din România a leșinat în timpul meciului și a urmat scandalul: „Foame, disperare!”
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Citește și...
Care e lista scurtă a antrenorilor pentru FCSB! Surpriza uriaşă pregătită de Gigi Becali. Exclusiv
Cât te costă o săptămână în Cipru în 2026: experienta unor români. „Nu-i iefin deloc”. Ce altă destinaţie ar fi ales
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum a început povestea de dragoste dintre Cristi Chivu și Adelina: „M-a cerut în căsătorie după 3 luni de relație”
Prima imagine cu Gabi Tamaș, la revenirea de la Survivor. Ce a făcut sportivul imediat după ce a ajuns acasă
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Fabulos! Cum arată casa în care locuiește Melek, văduva victimei lui Mario Iorgulescu

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cameron Diaz, mamă pentru a treia oară la 53 de ani: „Trebuie să trăiesc până la 107 ani”
Cameron Diaz, mamă pentru a treia oară la 53 de ani: „Trebuie să trăiesc până la 107 ani”
Actorul Gary Lydon, starul din "The Banshees of Inisherin" și "War Horse", a murit la 61 de ani
Actorul Gary Lydon, starul din "The Banshees of Inisherin" și "War Horse", a murit la 61 de ani
Proiecte speciale
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Avantaje
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Dana Rogoz este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de actriță pe internet: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea...”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Cum a reușit Ioana State să slăbească 17 kilograme în 5 luni, fără sport. Dieta fostei concurente Asia Express: „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Ce i-a șoptit Gabi Tamaș la ureche lui Patrice Cărăușan, după eliminarea de la Survivor. Cum și-a luat rămas bun de la concurentă
Marian Godină, mărturisiri după experiența trăită în junglă. Mesaj pentru cei care spun că nu mai e de trăit în România: „Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”
Marian Godină, mărturisiri după experiența trăită în junglă. Mesaj pentru cei care spun că nu mai e de trăit în România: „Am petrecut trei luni mâncând zilnic două linguri de orez și una de fasole”
Mădălin Ionescu, surprins de prețul unui gyros în Grecia. Câți bani a scos din buzunar în Halkidiki pentru preparatul faimos
Mădălin Ionescu, surprins de prețul unui gyros în Grecia. Câți bani a scos din buzunar în Halkidiki pentru preparatul faimos
Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii
Schimbări radicale și surprize pentru zodii în mai! Previziunile lui Mihai Voropchievici pentru finalul primăverii
Oana Lis este în doliu. Ce persoană dragă ei s-a stins din viață: „Încerc să mă țin tare, deși este greu”
Oana Lis este în doliu. Ce persoană dragă ei s-a stins din viață: „Încerc să mă țin tare, deși este greu”
Observator News
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Libertatea pentru Femei
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Ultima oră la nivel mondial! Prințesa, din nou însărcinată! DA, vine bebe! Familia regală se mărește din nou! Regele Charles, reacție virală!
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Știrea momentului! Au anunțat acum! Legendara actriță, mamă la 53 de ani! Numele copilului e ceva nemaiauzit în lumea asta! Dar asta nu e tot
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
EXCLUSIV Fostul coleg al lui Ianis Hagi și Florinel Coman se face vatman la STB. Perioada de la FCSB nu l-a ajutat deloc în viață
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Reguli obligatorii în 2026 pentru românii care stau la bloc. Documentul pe care trebuie să-l respecte toți locatarii
Reguli obligatorii în 2026 pentru românii care stau la bloc. Documentul pe care trebuie să-l respecte toți locatarii
După 50 de ani, riscul de boli crește rapid. Medicul explică ce se schimbă în organism
După 50 de ani, riscul de boli crește rapid. Medicul explică ce se schimbă în organism
Țara în care se mută tot mai mulți pensionari: „O casă pe plajă costă 300 de euro pe lună și ieși la cină cu 15 euro” / Un control medical costă aici 30-40 de euro și nu există nici măcar liste de așteptare”
Țara în care se mută tot mai mulți pensionari: „O casă pe plajă costă 300 de euro pe lună și ieși la cină cu 15 euro” / Un control medical costă aici 30-40 de euro și nu există nici măcar liste de așteptare”
Farmacist: unul dintre cele mai folosite medicamente devine periculos după 60 de ani. Riscurile ignorate de mulți pacienți
Farmacist: unul dintre cele mai folosite medicamente devine periculos după 60 de ani. Riscurile ignorate de mulți pacienți
TV Mania
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
80.000$ dintr-o singură privire! Rochia Melaniei Trump care a sfidat protocolul în fața Regelui Charles. Ce s-a văzut de aproape
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
„Doamne ferește!” Dana Nălbaru, șocată de ce a făcut Dragoș Bucur în curte. Imaginile care au stârnit hohote de râs în Argeș
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
ULTIMA ORĂ la Hollywood! Celebra actriță, din nou MAMĂ la 53 de ani! DA, familia se mărește! Soțul ei, anunț viral chiar acum despre bebeluș! Ce semnificație are numele ales
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
Libertatea
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Rareș Cojoc și Andreea Matei, patronii dansului sportiv mondial, au câștigat și Campionatul European! Triumful din insula Mallorca îi trimite în legendă, fiind singurul titlu major care le lipsea din palmares
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton