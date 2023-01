Cine este Nelu Cortea de la America Express 2023. Are doi copii și Micutzu l-a ajutat să ajungă celebru

Cine este Nelu Cortea de la America Express 2023. Nelu Cortea de la America Express 2023 va pleca în aventura de pe Drumul Aurului alături de bunul său prieten Cătălin Bordea. Alături de alte opt echipe, aceștia se vor lupta să ajungă la capătul traselui ce străbate Mexic, Guatemala și Columbia.

Nelu Cortea de la America Express 2023 și Cătălin Bordea se numără printre concurenții care s-au aventurat pe Drumul Aurului. Pe cei doi îi leagă o prietenie de mai mulți ani și fac echipă bună pe scena de stand-up comedy.

În cea mai periculoasă aventură a vieții lor au plecat alături de alte opt echipe. Printre acestea se numără Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, cântăreața Bruja și Pufeh. Vor mai participa Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu. Ceilalți concurenți sunt gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

Emisiunea prezentată de Irina Fodor, alături de Oase și Marius Damian, va începe duminică, 15 ianuarie, de la ora 20.00, pe Antena 1. De luni până miercuri va fi difuzată de la ora 20.30.

Cine este Nelu Cortea de la America Express 2023

Nelu Cortea de la America Express 2023 este unu dintre cei mai apreciați actori de stand-up comedy de la noi din țară. S-a născut la Cluj-Napoca și are 36 de ani. Pe numele său întreg Ioan Mihai Cortea, este de profesie actor și comediant. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală si Cinematografică din București.

Pe lângă spectacole, Nelu Cortea de la America Express 2023 este activ și în mediul online. În urmă cu mai mulți ani s-a apucat de vlogging și a ajuns la 103 episoade cu TurVlog. De asemenea, este gazda unui podcast pe canalul de YouTube al lui Cătălin Bordea.

Primul său spectacol de stand-up comedy l-a avut în urmă cu aproximativ zece ani, în deschiderea show-ului prietenilor săi, Bordea și Micutzu. Actorul Nelu Cortea a povestit că cei doi au fost cei care l-au încurajat să devină comediant.

Cum a ajuns Nelu Cortea prieten cu Cătălin Bordea și Micutzu

Nelu Cortea, concurent la America Express 2023, a mărturisit că el și Micutzu se cunosc încă de pe vreme când erau în facultate. Pe Cătălin Bordea l-a cunoscut mai târziu, dar au devenit rapid foarte buni prieteni. Înainte să devină comediant, obișnuia să îi ducă pe cei doi cu mașina la spectacole pentru că ei nu aveau permis. Aceștia au remarcat că are simțul umorului și l-au încurajat să își dezvolte acest talent.

„Primul meu spectacol, la care au fost vreo o sută și ceva de persoane. Am deschis la Bordea și Micutzu. Ei m-au încurajat să încep. Înainte eu îi duceam pe ei cu mașina. Actor fiind, sărac (râde), mergeam cu ei cu mașina, pentru că ei nu aveau permis. Puneam muzică, povesteam și eu tot făceam glume, făceam glume, făceam glume, până au început băieții să-mi spună Hai, mă, apucă-te și eu tot nu, nu. Până la urmă, atât au insistat încât am spus bine, fie, mă apuc”, a mărturisit Cortea în 2020, într-un interviu pentru turnulsfatului.com.

Nelu Cortea are doi copii și o afacere cu tricouri

Nelu Cortea de la America Express 2023 trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soția lui, Elena Cortea, de aproximativ 17 ani. S-a căsătorit în urmă cu opt ani și au împreună doi copii, o fetiță și un băiat. Familia actorului apare deseori în vlogurile sale.

Artistul are o și o afacere cu tricouri, care a pornit de la salutul lui Dorian Popa „Hâț, Johnule”. Așa a luat naștere „Slană Mariane”.

„În dimineața cu pricina, pentru că tot auzeam „Hâț, Johnule”. (…) Apoi i-am zis lui Bordea hai să ne facem și noi o porcărie de-asta, un salut. El a zis slană, eu am zis Mariane și uite așa a apărut. (…) M-am bucurat atât de tare că a prins vorba asta încât am zis bă, hai, dacă oamenii tot cer tricouri cu Slană, de ce să nu facem. Am început cu o firmă din București care m-a cam dezamăgit, în continuare am câteva produse acolo, dar acum am început cu o firmă foarte mișto din Brașov, cu oameni faini”, a dezvăluit Nelu Cortea de la America Express 2023 pentru sursa citată.

Sursă foto: Instagram