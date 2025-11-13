Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară. Soțul ei, Adrian Cula, dezvăluiri dureroase, la o lună de la decesul actriței: „Avea o teamă”

Marinela Chelaru și-a presimțit sfârșitul și a luat o decizie grea pentru soțul ei, Adrian Cula, chiar înainte să moară. Actrița a murit pe 11 octombrie, la 66 de ani.

Ce decizie a luat Marinela Chelaru cu câteva zile înainte să moară

Adrian Cula a făcut mărturisiri dureroase, la o lună de la decesul soției lui, Marinela Chelaru. Bărbatul a dezvăluit că soția lui și-a presimțit sfârșitul și că a luat o decizie cu care el nu a fost întru totul de acord.

Actrița a refuzat să meargă la spital, deși starea sa de sănătate se deteriorase drastic. Adrian Cula a explicat că soției lui îi era teamă de spitale, după mai multe experiențe neplăcute din trecut. Bărbatul este de părere că, dacă Marinela ar fi mers la spital, poate astăzi ar mai fi fost încă alături de el.

„De la o zi la alta (și-ar fi presimțit sfârșitul – n.red.). Cu două zile înainte să decedeze, am vrut să chem salvarea, a refuzat cu ultimele forțe. (…) Nu voia să ajungă la spital, avea o teamă față de sistemul nostru din spital. A stat în spitale. Le-a testat destul încât să nu își mai dorească. Asta este. Nu a fost tratată rău. (…) Eu consider că dacă ar fi acceptat să meargă la spital, poate ar mai fi fost în viață, nu într-o condiție foarte fericită, dar asta conta mai mult decât orice. (…) A murit sub ochii mei, nu a mai apucat să spună nimic”, a declarat soțul Marinelei Chelaru la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

În ultimii ani ai vieții, Marinela Chelaru s-a luptat cu numeroase probleme de sănătate ce necesitau tratamente costisitoare. A trecut prin nu mai puțin de patru accidente vasculare cerebrale, fiecare impunând intervenții chirurgicale dificile.

Povestea de dragoste dintre Marinela Chelaru și Adrian Cula

Marinela Chelaru și Adrian Cula au avut un mariaj de peste patru decenii. Cei doi s-au cunoscut într-un club, când aveau în jur de 20 de ani.

„Nu m-am lăsat greu cucerită. Nu am făcut figuri. Ne-am căutat unul pe altul, ne-am întâlnit și s-a întâmplat”, dezvăluia actrița într-un interviu de la Antena Stars.

După câțiva ani de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe căi separate. Actrița a mărturisit că s-au despărțit pentru că erau prea tineri. În mod surprinzător, viața i-a adus din nou împreună.

„Am trecut printr-un divorț cu el și ne-am împăcat din nou. Așa e dragostea! (…) Înainte era mai mult respect, mai multă iubire. Se înțelegeau oamenii mult mai bine, nu făceau din țânțar-armăsar și mergeau înainte. (…) Mă crezi că nici nu mai știu? (motivul divorțului – n.red.) (…) Ne certam, nu mai știu, ca în orice familie. Mie mi se părea groaznic, cum adică să-mi răspunzi tu mie, să vorbim, să ne certăm? La revedere! Chiar nu mai țin minte”, povestea ea.

Deși și-au dorit, Marinela și soțul ei nu au avut copii.

„Am vrut, dar nu s-a putut. Nu e un secret că nu a putut să facă un copil, se știe asta. A iubit copiii enorm. A fost educatoare timp de 14 ani”, a spus Adrian Cula.

