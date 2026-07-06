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Ce a spus Cabral când a fost întrebat despre imaginile în care se sărută cu o tânără șatenă, la două luni de la anunțul divorțului de Andreea Ibacka

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Imagini recente îl arată pe Cabral dansând și sărutându-se cu o șatenă, la aproape două luni de la confirmarea divorțului de Andreea Ibacka. Prezentatorul a fost contactat de jurnaliști pentru o reacție.

Ce a spus Cabral când a fost întrebat despre imaginile în care se sărută cu o tânără șatenă, la două luni de la anunțul divorțului de Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka (1)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 19)

După ce el și Andreea Ibacka au anunțat în mai că divorțează după o relație de 18 ani, Cabral a fost surprins recent alături de o tânără șatenă, în club. Cei doi au dansat, s-au sărutat, apoi au plecat împreună la hotel, potrivit imaginilor surprinse Cancan.

După ce imaginile au apărut în presă, prezentatorul TV a fost contactat de Spynews pentru o reacție. „Salut. Nimic de declarat. Mulțumesc, zi bună”, a răspuns Cabral.

Cabral și Andreea Ibacka au fost unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. După aproape două decenii petrecute împreună, cei doi au decis să pună punct căsniciei lor de 15 ani. Anunțul oficial a fost făcut pe Instagram, unde au subliniat că separarea s-a produs în termeni amiabili, fiecare concentrându-se pe creșterea celor doi copii pe care îi au împreună.

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De atunci, ambii au ales discreția, evitând să ofere detalii suplimentare despre motivele care au dus la această decizie. Însă, la doar două luni distanță, viața lui Cabral pare să fi intrat pe un nou făgaș, iar prezentatorul TV pare deschis la noi experiențe.

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Surprins într-un moment tandru pe litoral

Cabral a fost fotografiat recent într-un club de pe litoral, unde părea să se bucure de libertatea redescoperită. Potrivit Cancan, mai multe domnișoare au încercat să îi atragă atenția, însă doar una dintre ele a reușit să-l captiveze cu adevărat. Cei doi au fost văzuți dansând, sărutându-se și, în cele din urmă, plecând împreună spre cazare.

Imaginile au alimentat speculațiile despre o posibilă nouă relație, dar Cabral a ales să păstreze discreția. Atitudinea sa rezervată nu este surprinzătoare, având în vedere că în trecut a evitat să-și expună viața personală mai mult decât era necesar.

Ce urmează pentru Cabral?

Cabral a dezvăluit recent că a slăbit 32 de kg pentru a reveni în rolul lui Edi Bălan din „Băieți buni”. În paralel cu filmările pentru serial, prezentatorul TV găzduiește două emisiuni la Pro TV, „Ce spun Românii?” și „Săriți de pe fix”. Astfel, viața lui se împarte în prezent între televiziune și cei doi copii pe care îi are cu Andreea, Namiko și Tiago. Prezentatorul mai are o fiică mare, Inoke, din prima căsnicie cu Luana Mitran.

Foto: Instagram

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