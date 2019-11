Câți bani au primit Ștefan Bănică Jr. și Oana Sârbu pentru „Liceenii”

Ștefan Bănică Jr. și Oana Sârbu au intrat în atenția publicului cu rolurile pe care le-au interpretat în filmele din seria „Liceenii”.

Aceștia au fost plătiți egal – atât Ștefan, cât și Oana au primit câte 9.000 de lei pentru munca lor. Oana Sârbu a declarat pentru Spy News că din acei bani și-a cumpărat o canapea, două fotolii și o mașină de spălat.

La rândul său, Ștefan Bănică Jr. a povestit că a fost luat din armată pentru a juca în filmul „Liceenii”. „În 1985 am intrat la Institutul de Teatru şi am plecat în armata la Craiova”, a zis el. „Toţi studenţii la actorie au dat probe pentru rolul Mihai, dar lui Corjos nu i-a placut niciun candidat. Am fost scos din armata pentru a da probe pentru film”.

