Mihai Mărgineanu reacționează la atacurile lui Florin Chilian: „Cânt de 20 de ani pe scenă! Viața merge înainte” Ce spune despre piesele contestate

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Mihai Mărgineanu reacționează dur în urma atacurilor lansate în spațiul public de Florin Chilian, care l-a acuzat că mai multe dintre cele mai mari hituri din repertoriul său, precum „Mă iubește femeile”, „Ce frumoasă ești” sau „Paraschiva”, nu îi aparțin în totalitate.

Într-o replică extrem de fermă și argumentată juridic, cunoscutul interpret a decis să lămurească definitiv situația drepturilor de autor și a trimis tabăra adversă direct în fața legii. Artistul a taxat dur expunerea acestui conflict pe rețelele de socializare și a demontat acuzațiile, explicând cum funcționează de fapt legislația.

Legea folclorului și cum se încasează banii din piesele de patrimoniu

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Mihai Mărgineanu a explicat în detaliu mecanismul legal prin care piesele vechi, din patrimoniul public comun, pot fi reinterpretate de orice artist fără a încălca legea. Acesta a subliniat că piesele sale sunt înregistrate oficial la UCMR ca adaptări proprii, iar drepturile de autor vin strict din munca sa de reorchestrare și din interpretarea sa unică, elemente care nu îi blochează pe alți colegi de breaslă să folosească aceleași texte din folclor.

„Din punct de vedere legal, oricine poate lua o piesă bun-public-comun, să o adapteze-interpreteze și orchestreze într-o altă variantă. Îți trebuie imaginație, multă putere de muncă și un pic de curaj. Poți să și publici și să declari noua piesă, iar varianta ta îți poate genera ție, personal, DDA (drepturi de autor) dacă este difuzată, declarată și plătită de către cei care o difuzează.

Eu am înregistrat la UCMR variantele mele de adaptări după folclor, cu vocea mea, cu orchestrațiile și stilul meu, iar masterele mele pot genera DDA (drepturi de autor) dacă piesele rezultate sunt difuzate. Dacă altcineva vrea să cânte o piesă folclorică, NU trebuie să îmi ceară mie acordul”, a lămurit artistul, potrvit click.ro.

Războiul drepturilor de autor se mută de pe internet în instanță

Vizibil deranjat de atacurile din mediul virtual, Mărgineanu a ținut să precizeze că rețelele de socializare și televiziunile de tip tabloid nu reprezintă cadrul legal sau moral pentru a tranșa astfel de dispute patrimoniale. El a catalogat probele prezentate în online de contestatarii săi ca fiind complet irelevante în raport cu documentele oficiale pe care le deține.

„Orice problemă legată de declarații ale pieselor, drepturi de autor, greșeli de declarații, încasări necuvenite se rezolvă în Tribunal sau în particular, dacă există o calitate pentru aceasta. Nu pe FB, nu la televiziunea de scandal.

Mai jos este formularul de declarație UCMR-ADA. Alte screenshot-uri sau acte prezentate ca fiind piatra de hotar sunt elucubrații menite să vă mănânce timp pe care nu îl veți mai recupera niciodată”, a adăugat Mărgineanu, punând punctul pe „i” în privința locului unde ar trebui să poarte această discuție.

Două decenii de asumare totală în fața publicului

În încheierea declarațiilor sale, Mihai Mărgineanu a amintit că nu a vândut niciodată publicului iluzia că ar fi compozitorul textelor vechi și că a fost transparent la fiecare dintre cele peste o mie de concerte susținute în întreaga țară. În ciuda scandalului, artistul își vede liniștit de planurile sale profesionale și se pregătește pentru o vară plină de spectacole.

„Cânt de douăj’de ani pe scenă și, în aproape 1200 de concerte, zeci sau sute de interviuri și apariții, am susținut sus și tare că piesele mele sunt adaptări după folclorul românesc, țigănesc, urban și rural. Sunt mulțumit că pot interpreta folclor, că umplu săli alături de trupa mea de artiști și muzicieni veritabili, cu care cânt în aceeași echipă de peste 18 ani.

Până în august, când îmi voi relua activitatea normală, vă voi mai anunța, scurt și obiectiv, despre ce vom face la Quantic pe 20 august, la NeverSee pe 9 august, la HardRock, Berăria H și 14Lane din septembrie încolo. Viața merge înainte!”, a concluzionat interpretul.

Foto – Facebook

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