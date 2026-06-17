Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul său, Eric: „Sper că într-o zi te voi vedea din nou”

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Fosta soție a actorului Andrei Aradits a transmis un mesaj sfâșietor cu ocazia zilei de naștere a lui Eric, fiul acestora. Mama adolescentului a marcat momentul special printr-un mesaj emoționant. Și actorul a transmis o urare plină de dragoste, în care a vorbit despre cât este de mândru ca părinte.

Andreea și Andrei Aradits, mesaje emoționante pentru fiul lor, Eric

Deși povestea de dragoste dintre Andrei Aradits și soția lui s-a încheiat, cei doi au rămas părinții unui copil minunat, care a împlinit 21 de ani.

Cei doi au fost împreună vreme de 17 ani, iar femeia a decis să plece în India și să înceapă o viață nouă, urmându-și pasiunea pentru yoga.

Băiatul a rămas în grija tatălui său și a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, după plecarea mamei sale. El a refuzat să țină legătura cu femeia, însă la împlinirea a 21 de ani, Andreea Aradits i-a transmis un mesaj emoționant lui Eric, prin intermediul rețelelor de socializare.

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„La mulți ani, iubirea mea!!! Timpul trece atât de repede și parcă te-am văzut ultima dată acum o viață. Te rog să știi că te păstrez în inima mea și mă rog și sper că într-o zi te voi vedea din nou. Știi că o voi face pentru că inima ta este bună și pură și ești o persoană minunată, așa cum ai fost mereu. Aștept cu nerăbdare acea zi și fiecare zi în care voi fi cu tine pe această planetă și în această viață. Te iubesc MEREU! Mama”, a fost mesajul scris în limba engleză de către mama lui Eric.

Ce mesaj i-a transmis actorul

Și Andrei Aradits a vorbit despre fiul lui și despre cât de repede trece timpul și adolescenții se transformă în tineri. El și-a exprimat temerile pe care le are cu privire la fiul lui și s-a raportat la el ca la un părinte tare norocos să aibă un fiu cu un caracter puternic.

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„Cred că unul dintre cele mai grele lucruri pentru un părinte este acceptarea faptului că plodul tău crește. Cam toate reproșurile către părinți sunt de tipul: «NU MAI SUNT UN COPIL, TATĂ!!».

Mi se întâmplă să-l visez pe Eric… și e mic în capul meu. Are 9-10 ani și eu trebuie să-l protejez de cine știe ce fantasme proiectează mintea mea îngrijorată cronic. Poate are legătură cu frica de moarte? Dacă fiul meu crește, rezultă implicit că eu îmbătrânesc și mor, nu? Poate asta nu vreau să realizez?

Pentru că am momente de epifanie în care mă trezesc că mă uit la el și descopăr un om frumos, cu valori morale juste, cu umor… unu’ cu care mi-ar fi plăcut să mă împrietenesc în tinerețe. Am avut noroc! Nu cred că e meritul meu, mi-am dat seama pe parcurs că educația e supraestimată… depinde de ce-ți pică la ruleta genetică și de circumstanțele înconjurătoare. Caracterul lui e meritul lui.

Baftă, Eric! La mulți ani!

(Acu’ ai voie alcool și-n Norvegia!)”

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