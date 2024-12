Andrei Aradits are o nouă relație, la un an de la divorț. Ce decizie a luat actorul după ce a fost părăsit de soție: „Ajunge o dată în viață”

Andrei Aradits a dezvăluit că are o nouă relație, la un an de când a divorțat de Andreea, femeia cu care a fost însurat timp de 17 ani și cu care are un băiat, Eric. Îndrăgitul actor a mărturisit că și-a regăsit liniștea în brațele unei alte femei, după ce partenera lui a ales să își lase familia în urmă pentru o viață în altă țară. Mai mult, acesta a luat o decizie drastică după ce a trecut prin acea perioadă dificilă a divorțului.

Andrei Aradits are o nouă relație, după divorțul de Andreea

Andrei Aradits a divorțat anul trecut de Andreea, femeia cu care are un fiu și cu care a fost căsătorit timp de 17 ani. Femeia a decis că își dorește altceva de la viață și a plecat în India, lăsându-și în urmă familia. Actorul a reușit să treacă peste acea perioadă grea a vieții sale și și-a regăsit liniștea în brațele unei alte femei, însă nu mai vrea să mai audă de căsătorie.

„Am o relație foarte civilizată, foarte stabilă, foarte ok, dar căsătoria eu zic că ajunge o dată în viață”, a declarat Andrei Aradits pentru Cancan. Pe de altă parte, acesta nu a dezvăluit și cine este cea care l-a cucerit.

Întrebat dacă se gândește să se recăsătorească, actorul a răspuns: „Absolut deloc. Nu vreau”.

Cum se apropie sărbătorile de iarnă, Aradits spune că încă nu are planuri de Crăciun și Revelion întrucât fiul lui va merge în Norvegia cu prietenii săi.

„Fiul meu o să plece prin Norvegia, după aceea vreau să mergem împreună la schi. Pleacă în Norvegia cu niște prieteni, se duc să vadă aurora boreală”, a precizat el.

Actorul, despre divorțul de Andreea

În anul 2022 Andreea Aradits a decis să părăsească România și să ducă o viață nouă în India, lăsându-i în urmă pe soțul și fiul ei. După șase luni, Andrei Aradits anunța că divorțează de cea care i-a fost parteneră de viață timp de 17 ani, cei doi depunând actele de divorț în septembrie 2022.

Divorțul acestora a fost pronunțat în 2023, iar de atunci actorul s-a dedicat fiului său, dar și carierei lui. Deși a fost una din cele mai dificile perioade din viața sa, acesta spune că a ales să uite tot ce s-a întâmplat pentru a se concentra asupra lucrurilor bune din viața sa.

„Nu mai știu 2022 -2023, nu mai țin minte. Am bunul obicei să uit lucrurile care mă încurcă, așa că nu mai știu mult din ultimii 20 de ani. Așa face un bărbat: când are probleme, le ia, le îngroapă și după aceea eventual are probleme cu colesterolul, dar în rest n-am”, a afirmat Andrei Aradits pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, el spune că și fiul lui a reușit să depășească acea perioadă dificilă.

„A fost greu și l-a depășit. Și e funcțional și mă uit la el: e un om ok și devine un om interesant. Sunt mândru de el, cât poate fi mândru un părinte și evident că mai avem conflicte pe diverse teme. Dar majoritatea conflictelor au dispărut o dată cu încetarea obligativității școlii. Facultatea e o chestie pe care dacă vrea să o facă bine, dacă nu, nu, de aceea se numește facultate: e facultativă! Treaba lui ce vrea să facă de acum încolo”, a precizat actorul.

Sursă foto: Instagram, Facebook

