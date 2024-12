Adela Popescu, siluetă trasă prin inel la 38 de ani, în bikini. Radu Vâlcan, cel mai mare fan al soției lui: „Eu înnebunesc aici. Mama la trei copii” / Galerie foto

Adela Popescu se află în vacanță în Thailanda alături de soț și de cei trei copii. De acolo, pentru prima dată după mult timp, actrița în vârstă de 38 de ani a publicat mai multe fotografii în bikini. Înainte să plece în Asia cu Radu Vâlcan și cu băieții lor, Adela a dezvăluit cum a reușit să-și remodeleze silueta.

Adela Popescu, siluetă trasă prin inel la 38 de ani, în bikini

Adela Popescu a devenit mamă pentru a treia oară în iulie 2021. După nașterea mezinului, Adrian, fosta prezentatoare de la Pro TV s-a pus pe slăbit. S-a reapucat de sală și a devenit mai atentă la alimentația sa. Cu toate acestea, actrița din „Retreat Vama Veche” nu se simțea confortabil în pielea ei din cauza câtorva kilograme în plus. Așa a ajuns pe mâinile unui specialist.

„De șapte vacanțe nu am făcut nicio poză în costum de baie”, a povestit Adela Popescu recent, în emisiunea „Vorbește lumea”.

„Mai e de muncă, dar suntem pe drumul cel bun.”

Cu ajutorul unui meniu personalizat, mersului la sală și procedurilor de drenaj și detoxifiere, Adela Popescu a reușit să scape de ultimele patru kilograme în plus. Mândră de rezultatele sale, Adela a promis că va publica pe Instagram imagini în costum de baie. Iată că s-a ținut de promisiune!

„Gata, am făcut-o și pe asta. Am postat poze cu mine în costum de baie deux piece. Radu e foarte mândru, eu și Carmen (persoana care o ajută să slăbească – n.red.) credem că mai e de muncă, dar suntem pe drumul cel bun. Ca idee, am vrut să fac pozele astea în primele zile. Am făcut o promisiune în emisiunea «Vorbește lumea» că voi posta poze cu mine în costum de baie, ca să pot să încep și eu să mănânc ca tot omu’ în vacanță. Thai food și bere Chang, păzea că vin!”, a scris actrița în mediul online.

Reacția lui Radu Vâlcan: „Înnebunesc aici.”

La rândul lui mândru de Adela, Radu Vâlcan (47 de ani) a publicat și el o imagine cu soția lui în bikini, pe contul personal de Instagram. „Doamne, eu înnebunesc aici. Mama la trei copii, cu mine patru, se plimbă nestingherită prin preajma mea, în halul ăsta. Sincer, după vacanța asta, mă întorc acasă”, a scris prezentatorul de la „Insula Iubirii” în dreptul postării.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu din anul 2010 și sunt căsătorit din 2015. Împreună au trei copii, trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian. Anul acesta de sărbători, familia a fost plecată în vacanță în Laponia, așa cum a făcut și anul trecut, iar acum cei cinci se află în Thailanda.

