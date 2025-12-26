Cătălin Mustață, despre revenirea pe micile ecrane în serialul „Cei trimiși”, viața în Texas și destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul: „Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim în locuri necunoscute” / Exclusiv

Cătălina Mustață a revenit pe micile ecrane după o pauză în care s-a dedicat exclusiv teatrului. Actrița în vârstă de 58 de ani ne-a spus ce rol joacă în „Cei trimiși”, primul serial polițist-paranormal din România, cum s-a simțit în Texas, unde a locuit o perioadă alături de soțul ei, Mihai Avram, dar și ce planuri are de Crăciun și Revelion anul acesta.

Cătălina Mustață crede că una dintre cele mai importante realizări ale sale pe anul acesta este faptul că s-a întors într-o producție filmată. La avanpremiera serialului „Cei trimiși”, în care joacă o mamă, actrița ne-a spus că nu are regrete privind cariera, dar și ce sfat are pentru tinerele care termină acum Actoria. Totodată, Cătălina ne-a spus ce planuri are de sărbători și care este amintirea ei preferată de Crăciun.

Spune-mi câteva cuvinte despre rolul pe care îl joci în serialul „Cei trimiși”.

Este un rol care poate fi controversat, dar în principiu este un rol de mamă.

E primul serial polițist-paranormal. Tu ai avut vreodată vreo experiență paranormală până acum?

Toți suntem paranormali, mai ales la ora asta. Nu, n-am avut. Sunt actriță, interpretez un rol într-un serial care este SF, deci vă puteți aștepta la orice.

Ce sfat are pentru tinerele actrițe

Ai vreun regret în carieră?

Noi actorii dorim să jucăm. Eu am experiență și de scenă și de film. Am lucrat cu regizori importanți, am avut oportunitatea asta, mă simt fericită și mă simt bucuroasă pentru ceea ce am împlinit până acum. Nu vorbim de frustrări. Singura… să zic așa, propunere, ar fi ca un regizor să se gândească pentru tine ca actor. Cel puțin la film este absolut necesar. La film cineva trebuie să gândească pentru tine. Și atunci asta aștept cu nerăbdare chiar și în acest moment. Dar în rest pot să spun că mă bucur de realizările pe care le-am avut până acum.

Sunt actori tineri pe care îi apreciezi în mod deosebit?

Absolut! Și actori tineri și regizori tineri. E motivul pentru care joc în teatru independent, pentru a descoperi noua generație. Teatrul se schimbă, lumea se schimbă, teatrul se schimbă după lume și atunci e minunat să cunoști tineri talentați care nu au atâtea oportunități la ora asta să se manifeste. Și e o bucurie pentru mine să întâlnesc realmente oameni buni, talentați și minunați pentru meseria asta.

„Este o încercare pe care o ai tu cu tine tot timpul”

Ce sfat ai pentru tinerele actrițe care termină acum facultatea?

Eu știu că este un glamour (o strălucire) al profesiei, dar ea este întâi de toate o vocație, dincolo de faptul că e o profesie. Nu este ușoară. Este o încercare pe care o ai tu cu tine tot timpul. O experiență pe care o ai tu cu tine tot timpul. Apropo de paranormal. Tu te dedublezi pe scenă. Iată paranormal, dacă putem să o luăm așa, deși nu e chiar așa. Intri în pielea unui personaj. Este o evadare din viața de zi cu zi. Deci o tânără actriță sau un tânăr actor, dacă este talentat într-adevăr și e bun pentru această meserie, îi trebuie și puțin noroc ca să se manifeste și în rest totul vine de la sine. Munca e intrinsecă.

Destinația romantică în care ea și soțul ei vor petrece Revelionul

Serialul „Cei trimiși” s-a lansat foarte aproape de sărbători. Cu cine vei petrece Crăciunul și Revelionul?

Crăciunul întotdeauna îl petrec cu mama, la Brașov. Am mamă în vârstă și mă bucur că e în viață și putem face Crăciunul împreună. Iar înainte de Revelion plec împreună cu soțul meu în Sorrento. E un loc în care voiam să merg, a fost o surpriză foarte plăcută. Suntem plimbăreți amândoi și de câte ori avem ocazia fugim… fugim în locuri necunoscute.

Mai este de actualitate știrea că locuiți la distanță?

Nu mai e de actualitate știrea, mulțumesc de întrebare. A venit America încoace.

Cum a fost perioada petrecută în State?

Experiența cu Texas a fost o experiență foarte bună, chiar m-am simțit excelent. Este lumea relaxată, este binevoitoare, comunicativă. Și există și o comunitate română acolo. Am făcut și un spectacol acolo, împreună cu soțul meu, care are o formație de blues în România, se numește Texas Blues Authority, și cântă împreună cu alți patru membri. El a jucat în spectacolul meu, cântând evident, și a fost un one woman show la care lumea a fost deschisă. A fost minunat. Dar locul meu, spiritul meu aici e. Ești în spiritul în care te naști. Și unde te naști e o chestiune de noroc.

Cea mai frumoasă amintire de Crăciun a actriței

Care este cea mai frumoasă amintire a ta de Crăciun?

Întotdeauna am o amintire cu mai multe Crăciunuri, pentru că tata m-a părăsit foarte repede. Tata era un extraordinar povestitor, avea un simț al observației extraordinar și un simț al umorului nemaipomenit. Era taciturn, dar de Crăciun, eu și cu sora mea stăteam lângă brad în așteptarea poveștilor, care se repetau, dar erau parcă noi de fiecare dată, pentru că tata fiind un taciturn, când spunea poveștile de Crăciun, era întotdeauna o noutate. Deci astea sunt cele mai minunate amintiri de Crăciun, deși erau Crăciunuri sărăcăcioase. Eu l-am prins pe Moș Gerilă, nu pe Moș Crăciun. Împodobeam bradul cu țipla de la bomboane și împărțeam o portocală în patru.

Care este cea mai importantă reușită a ta pe anul 2025?

Poate acest serial, poate faptul că am redeschis porțile filmului după o perioadă relativ de absență.

