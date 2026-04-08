Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Ce mesaj a ales pentru cavou: „Ranguri, glorie, bogăție, toate…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

România își ia rămas-bun de la legendarul antrenor Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie 2026 la 80 de ani. Sicriul său va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, iar înmormântarea va avea loc pe 10 aprilie, la Cimitirul Bellu.

Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

România plânge pierderea unui adevărat titan al fotbalului. Mircea Lucescu, simbolul sportului rege, a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și o întreagă națiune în doliu. Potrivit Libertatea, celebrul antrenor a murit la Spitalul Universitar de Urgență București, în urma unor probleme de sănătate agravate în ultimele luni.

Cum se va desfășura ceremonia de rămas-bun?

Ultimul omagiu adus lui „Il Luce” va începe joi, 9 aprilie, la Arena Națională, unde sicriul său va fi depus pentru ca admiratorii, prietenii și colegii să își poată lua rămas-bun. Vineri, 10 aprilie, va avea loc o slujbă religioasă la biserica Sfântul Elefterie din Capitală, iar apoi Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum. Într-o ceremonie privată, rezervată exclusiv familiei, marele antrenor va fi înmormântat la Cimitirul Bellu, în cavoul pe care l-a pregătit personal cu mai bine de un deceniu în urmă.

Cavoul este inscripționat cu un mesaj puternic. „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”, arată inscripția, potrivit Fanatik.

Locul de veci al lui Lucescu, situat pe aleea principală a celebrului cimitir, îi va avea vecini de seamă, precum Mihai Eminescu, Maria Tănase și Alexandru Macedonski. Cimitirul Bellu, fondat în 1858 și inclus pe Lista Monumentelor Istorice, devine astfel și locul de odihnă al uneia dintre cele mai mari figuri ale sportului românesc.

Un final dramatic pentru o viață măreață

În ultimele săptămâni, sănătatea lui Mircea Lucescu s-a deteriorat rapid. Pe 29 martie, a fost internat de urgență după ce a leșinat în timpul unui antrenament al echipei naționale la Mogoșoaia, înaintea unui meci amical cu Slovacia. Diagnosticul medicilor: o severă tulburare de ritm cardiac, care a necesitat montarea unui defibrilator. Din păcate, vineri, 3 aprilie, cu doar câteva zile înainte de externare, a suferit un infarct miocardic acut, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar.

Născut la București pe 29 iulie 1945, Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor. A fost un lider, un inovator, o sursă de inspirație. Ca jucător, a strălucit la Dinamo București, cucerind șapte titluri naționale și reprezentând România în 64 de partide internaționale, inclusiv la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970, în calitate de căpitan.

Cariera sa de antrenor a fost la fel de impresionantă. La Corvinul Hunedoara, a format o generație de excepție, iar apoi a scris istorie cu Dinamo București, Rapid București și cluburi internaționale de renume precum Inter Milano și Galatasaray. Totuși, perioada sa de aur rămâne cea de la Șahtior Donețk, unde Lucescu a câștigat opt titluri de campion al Ucrainei și prestigioasa Cupă UEFA în 2009, după o finală memorabilă cu Werder Bremen la Istanbul.

Lucescu, al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului

Cu un palmares impresionant de 35 de trofee, „Il Luce” a devenit al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului mondial, alături de Pep Guardiola. În plus, la 80 de ani și 240 de zile, a intrat în cartea recordurilor, devenind cel mai în vârstă selecționer care a condus o echipă într-un meci oficial.

Impactul lui Mircea Lucescu depășește cu mult granițele României. El nu a fost doar un maestru al tacticii, ci și un mentor pentru generații întregi de fotbaliști și antrenori. După cum scrie Libertatea, el a fost un simbol al excelenței, un om care a ridicat standardele în fotbalul internațional și un exemplu de dăruire totală.

Foto: Profimediaimages.ro; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News