Calina Dumitrescu și Ionuț Ilie au mai distrus un apartament. Cum a reacționat Catinca Roman când a văzut dezastrul provocat de fiica ei

Calina Dumitrescu și Ionuț Ilie, fostul ei iubit, au mai distrus un apartament din București. Proprietara imobilului din Sectorul 2 a făcut publice imagini greu de privit și a oferit mai multe declarații pentru Cancan.ro.

Încă un apartament devastat de Calina Dumitrescu și Ionuț Ilie

În luna aprilie, Calina Dumitrescu (25 de ani) și fostul ei iubit, Ionuț Ilie, fiul fostului atacant al Stelei, Sabin Ilie, au fost acuzați că au devastat două imobile din Capitală. În loc să învețe din greșelile lor, cei doi au devastat încă un apartament. Proprietara locuinței a oferit imagini și detalii despre cele întâmplate pentru Cancan.ro.

Mobilier distrus, mizerie greu de descris, pereți loviți și parchet compromis, acestea sunt doar câteva dintre daunele provocate de Calina Dumitrescu și Ionuț Ilie. Tinerii au terorizat vecinii cu ieșirile lor violente, unul dintre incidente încheindu-se cu intervenția poliției. Trei echipaje de poliție au intervenit, la apelul vecinilor, pentru a aplana un scandal monstru. Calina Dumitrescu țipa și amenința că își va lua viața, în timp ce se certa cu cineva la telefon.

După incidentul cu poliția, proprietara a instalat camere de luat vederi, însă efortul a fost în zadar, pentru că doar a devenit martora, de la distanță, a unor scene tulburătoare. Proprietara susține că fata Catincăi Roman a avut „un episod de psihoză” în care a ieșit în stradă și a amenințat că se va arunca în fața mașinilor pentru că iubitul ei voia să plece din apartament. Ieșirea ar fi durat o oră.

Cum a reacționat Catinca Roman când a văzut dezastrul provocat de fiica ei

După toate aceste episoade, proprietara a decis să-i evacueze pe cei doi. Inițial, aceștia au refuzat de mai multe ori să părăsească imobilul. Într-un final, la predarea cheilor s-a prezentat doar mama Calinei, Catinca Roman, care a fost consternată, susține proprietara. „Era conștientă de problemele pe care le avea fiica ei, dar nu o poate interna fără voia ei, deoarece este majoră”, a explicat femeia.

„Au înfundat toaleta, au băgat animale în apartament fără permisiunea noastră, au ținut câinele închis cu zilele în apartament, ne-a distrus canapeaua, televizorul, ne-a spart ușa de la dormitor, a distrus salteaua, a lovit și murdărit pereții, a lăsat gunoaie în casă, vase nespălate.

Încă are lucruri la noi pe care nu s-a sinchisit să le ia, o pune pe mama ei să se ocupe de mizeria pe care ea o creează peste tot unde se mută. Chiria nu a mai plătit-o din 10 iulie, utilitățile nici atât. Cât despre plata daunelor, mama ei a spus că ne va plăti, dar nu credem că are banii necesari pentru așa ceva, trebuie refăcut totul”, a mai spus proprietare, pentru sursa citată.

