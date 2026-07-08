Bianca Drăgușanu, detalii rare despre relația cu Gabi Bădălău: „Femeia deține controlul”

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Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău formează un cuplu de aproape șase ani. Vedeta dezvăluie cum relația lor a transformat-o într-o femeie mai calmă și înțelegătoare.

Bianca Drăgușanu, detalii rare despre relația cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a oferit detalii rare despre viața sa personală. Într-un interviu recent pentru Știrilor Antena Stars, vedeta a vorbit despre relația sa de șase ani cu Gabi Bădălău, subliniind impactul pe care această poveste de dragoste l-a avut asupra ei.

„Nu există vreun secret și nici nu aș da vreun exemplu din relația mea. Nu e cazul. Au trecut aproape 6 ani. Nu m-am gândit dacă există vreun secret. Am devenit eu mult mai calmă și mai înțelegătoare. Cred că femeia deține controlul. Femeia este gâtul fără de care capul nu se poate mișca”, a declarat Bianca. Vedeta mărturisește că iubirea pentru Gabi Bădălău a transformat-o într-o persoană mai răbdătoare și mai empatică.

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Ce spune Bianca Drăgușanu despre nunta cu Gabi Bădălău

Într-un interviu pentru Spynews TV Live, Bianca a surprins din nou cu detalii despre nunta sa cu Gabi Bădălău, un eveniment grandios care ar include nu mai puțin de trei rochii de mireasă.

„Prima, pentru intrarea spectaculoasă în biserică, cu trenă, prințesă, cu zeci de metri, cu diademă, în fața lui Dumnezeu să fii diafană. A doua – sirenă, să fac dansul mirilor într-o rochie, tot așa sirenă, cusută manual. (…) A treia rochie, după ora 00:30, când începi să dansezi, când ai drumuri pe la invitați. (…) Aș propune ca a treia rochie să fie una scurtă”, a povestit Bianca cu entuziasm.

Atât Gabi, cât și Bianca au mai fost căsătoriți în trecut. El a fost căsătorit cu artista Claudia Pătrășcanu, ex-Exotic, alături de care are doi băieți, Gabriel și Nicholas. Bianca a fost căsătorită de două ori, cu Victor Slav, între 2013 și 2014, alături de care are o fiică, Sofia Natalia, și cu Alex Bodi, pentru mai puțin de un an între 2019 și 2020.

Deși Bianca a vorbit despre nunta lor, nici ea, nici afaceristul nu au confirmat că s-ar fi logodit.

Foto: Instagram

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