Anna Leu, mesaj emoționant la trei luni de la moartea lui Mihai Leu: „Omul, campionul și sufletul care continuă să inspire”

Anna Leu a transmis un mesaj emoționant la trei luni de la moartea lui Mihai Leu, cel care i-a fost partener vreme de mai bine de trei decenii. Mesajul ei a venit în contextul un eveniment sportiv organizat de AMC Racing – club fondat de fostul campion mondial la box.

Anna Leu a scris un mesaj încărcat de emoție la trei luni de la moartea soțului ei, Mihai Leu, cu ocazia etapei a VIII-a din Campionatul Național de Viteză în Coastă (CNVC). Evenimentul sportiv a fost organizată de AMC Racing – club fondat de Mihai Leu și condus în prezent de Anna Leu.

„La Brașov te-am simțit în fiecare clipă… în emoția oamenilor, în zâmbetele lor, în liniștea dintre manșe. Ai lipsit… dar ai fost. Totul a vorbit despre tine — despre omul, campionul și sufletul care continuă să inspire. A fost pentru tine, cu dor și cu toată iubirea din lume”, a scris Anna Leu pe Facebook, la trei luni de la moartea soțului ei.

Cum arată viața văduvei lui Mihai Leu

Luna trecută, Anna a spus cum arată viața ei după decesul bărbatului care i-a fost soț vreme de mai bine de trei decenii. Mihai Leu s-a stins din viață pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani, după o luptă de mai bine de un deceniu cu cancerul de colon.

„Nu pot să fiu extraordinar de bine, dar sunt conștientă că trebuie să mergem înainte. Este greu, este foarte greu! Până acum nu l-am visat, nu am primit semne de la el. Merg des la cimitir și vorbesc cu el. Din păcate, asta este realitatea. Tot ce putem face este să acceptăm situația și să facem ce este mai bine. Nu putem decât să mergem mai departe”, a declarat Anna, în exclusivitate pentru Cancan.ro.

Împreună, Anna și Mihai au un fiu, Marco, în vârstă de 32 de ani, care este instructor de schi și snowboard, după ce a terminat un masterat în management sportiv. Pentru aceeași publicație, Anna a spus cum se simte fiul lor după ce și-a pierdut tatăl.

„Băiatul meu, Marco, este destul de mare. Are 32 de ani și este conștient de întreaga situație. Îi este greu, bineînțeles. Dar trebuie să îi onorăm numele lui Mihai și să mergem mai departe…”, a mai spus Anna, pentru sursa citată.

Cum a început povestea de iubire dintre soții Leu

Anna și Mihai Leu s-au cunoscut în Germania, în orașul Leverkusen, prin intermediul unor prieteni comuni, la momentul apogeului carierei regretatului pugilist. Pentru fostul boxer a fost dragoste la prima vedere, iar el și Anna au format un cuplu vreme de mai bine de trei decenii, până la moartea lui.

„Soția mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la niște prieteni de-ai mei de acolo. Mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, și pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc. Dar am fost convins că vom rămâne împreună”, povestea fostul boxer în urmă cu câțiva ani, pentru Adevărul.ro.

În trecut, vorbind despre secretul căsniciei cu Mihai, Anna a spus că amândoi au fost foarte norocoși să se găsească unul pe celălalt.

„Cred că am avut foarte mult noroc. Pentru că este, câteodată, foarte greu să găsești persoană potrivită. (…) Eu cred că fiecare om trebuie să facă ce dorește în viață până la urmă. Să își urmeze visul și nu cred că ar fi fost frumos să îl opresc de la ceva. Ideea este că fiecare trebuie să își mențină și libertatea lui. Să facă ce îi place și cred că ăsta e secretul în sine”, spunea Anna în urmă cu mai mult timp, la Prima TV.

