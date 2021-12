Andreea Marin a împlinit 47 de ani! 10 lucruri pe care nu le știai despre jurnalistă

Andreea Marin a împlinit 47 de ani pe 22 decembrie 2021. Prezentatoarea TV se aniversează „printr-o zi liberă”, aceasta fiind o „raritate”, după cum spune chiar ea.

Andreea Marin a împlinit 47 de ani

„Bună dimineața, prețuiește viața! 47, încă un an. Drumul meu merge mai departe, căci… nu există nu se poate! (…) Sărbătoresc printr-o zi liberă – o raritate – de aceea e și prețios acest dar. Cu sufletele apropiate ce îmi calcă pragul acasă pentru o urare caldă, mă văd în papuci și în pijamale azi sau purtând un pulover moale, împletit, cu motive de iarnă”, a scris jurnalista în mediul online.

„Vreau o zi colorată, comodă și haioasă, plină de zâmbete și relaxare. Fără rochie de Zână, fără pantofi cu toc, de ziua mea. Vreau să ne simțim copii, suntem oameni mari destul în timpul anului, și nu vreau daruri, vreau să dăruim! Punem la cale o faptă bună, pentru mine e cel mai frumos mod de a sărbători”, a completat.

„Și abia aștept să gustăm tortul cu cremă de smântânică și fructe proaspete cu… vârful nasului, ca în bucătăria mamei, odinioară! Nu am avut răgazul să-l fac eu, recunosc cinstit, dar nici nu mi-ar fi reușit așa cum le iese cofetarilor pricepuți”, a încheiat.

10 lucruri pe care nu le știai despre jurnalistă

Andreea Marin a urmat Facultatea de Informatică de la Iași. Angajată în timpul facultății la TVR Iași, Andreea și-a descoperit adevărata vocație, jurnalismul. Ulterior, Andreea Marin a urmat câteva cursuri de specializare în jurnalism, relații publice și publicitate în cadrul fundației Thompson și a Universității South California.

În perioada anilor 1998-1999, Andreea Marin a fost reporter special al postului TVR la ceremonia acordării premiilor Oscar, în Los Angeles, California.

„M-au trimis pe mine pentru că voiau o față proaspătă, nepătată, necontroversată. Habar nu aveam ce înseamnă chestiunile tehnice, care țin de transmisiuni, de transmisiunile internaționale nici atât. Dar cel mai important era faptul că nu știam limba engleză. Nu am spus nimic, m-am pus cu burta pe carte timp de zece zile. Zi și noapte am făcut numai asta. (…) Și acolo am fost bine pregătită”, declara jurnalista în trecut.

În anul 2008, Andreea Marin a pus bazele fundației „Prețuiește Viața”. În plus, de mai mulți ani, jurnalista este ambasadoarea UNICEF.

„UNICEF apără drepturile copiilor din întreaga lume. UNICEF a început faptele sale bune la nivel mondial în zona războiului, cu peste 70 de ani în urmă, când copiii erau înfometați, rămași fără părinți, fără acoperiș deasupra capului și a început prin a-i hrăni, prin a avea grijă de o nevoie primară a fiecăruia dintre noi aceea de a fi hrăniți. Apoi UNICEF a continuat în întreaga lume să aibă grijă și de sufletele lor, de educația lor, de fiecare nevoie și apoi de drepturile lor”, declara Andreea Marin în 2019, la Antena 3.

Andreea are de mai mulți ani doi copii adoptați la distanță, un băiețel în China și o fetiță în Kenya. „Acum sunt mari și mă bucur că am putut să pun umărul și eu, alături de alți părinți din întreaga lume care fac asta, la educarea lor. Problema lor mare este lipsa accesului la sistemul de sănătate și la sistemul educațional. Practic, dacă nu ai șansa să fii educat așa cum se cuvine, nu îți creezi o șansă reală pentru viitorul tău. N-ai cum să crești. Contează și unde te naști”, spunea Andreea Marin în trecut, pentru Libertatea.

De 5 ani, Andreea Marin formează un cuplu cu Adrian Brâncoveanu. Prezentatoarea TV fost căsătorită de trei ori. În 1995, la doar 21 de ani, Andreea s-a căsătorit cu primul ei soț, directorul de marketing Cristian Gheorghiță. În 1998, fostul cuplu a divorțat.

„El a plecat peste Ocean la un curs care a durat jumătate de an, 7-8 luni, în Europa, apoi 7-8 luni a făcut un master în Statele Unite. Această despărțire a noastră, într-un moment în care eu eram prea fragedă, în același timp începând munca nebună la «Surprize, surprize», am simțit-o ca o singurătate. M-am simțit singură, nu am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine”, a continuat.

„El nu a făcut nimic rău. A avut niște studii de urmat, cu care am fost amândoi de acord. Aveam drumul meu și eu (n.red.: în România). Mereu am fost în căutarea acestei călduri pe care am cunoscut-o până la 9 ani în familia mea. Acela era idealul meu. Am dat și greș, n-am ales bine, sau nu a existat potrivire, după caz”, a mai spus.

Andreea Marina și-a pierdut ambii părinți

Jurnalista și-a pierdut mama la vârsta de doar 9 ani, în urma unui accident rutier. Vedeta de televiziune, tatăl și sora ei se aflau de asemenea în mașină în momentul impactului cu un autobuz. „O coastă care s-a rupt i-a străpuns inima”, mărturisea Andreea Marin în trecut. În anul 2016, Andreea Marin și-a pierdut și tatăl.

Între anii 2006 și 2013, Andreea Marin a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Junior, iar după divorțul de acesta, din 2014 până 2017, prezentatoarea a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Tuncay Öztürk. Din mariajul cu Ștefan, Andreea are o fiică, Ana Violeta, în vârstă de 14 ani.

Jurnalista își mai dorește un copil pe cale naturală. „Îmi mai doresc un copil, dar și Dumnezeu trebuie să fie cu mâna pe umărul meu. Da, mi-aș dori. Sunt deschisă. Nu am ajuns să renunț la dorința de a mai avea un copil pe care să îl fac pe cale naturală”, declara Andreea Marin la începutul anului 2020, pentru Libertatea.

În prezent, Andreea Marin găzduiește emisiunea „Nu există nu se poate” difuzată de TVR 1.

