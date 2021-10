Andreea Marin (46 de ani) are o fiică, Ana Violeta (13 ani), din fostul mariaj cu actorul, artistul și prezentatorul TV Ștefan Bănică Junior (53 de ani). Recent, la deschiderea locației noului proiect creativ al Andreei, Violeta a oferit un scurt interviu pentru Kanal D.

Fiica Andreei Marin, Violeta, apariție rară la televizor: „Sunt foarte mândră de mama”

Întrebată ce rol are numele mamei sale în viața ei, Violeta a declarat în emisiunea Teo Show: „La mine la școală, de exemplu, este o școală privată, deci nu toată lumea de acolo este cu un nivel mai jos. Într-un fel, suntem toți egali. Nu e un impact uriaș în viața mea, dar normal că uneori numele ei face diferența între mine și alți copii, dar niciodată în sensul negativ”.

Ulterior, întrebată dacă este atentă la lucrurile pe care le spune sau face, știind că mama ei este Andreea Marin, Violeta a mai spus: „Normal, dar nu doar pentru că ea este cine este, ci pentru că mă respect pe mine și nu aș face chestii care să-mi strice imaginea doar ca să le fac sau doar ca să încerc ceva nou. Nu sunt genul de persoană să fac chestii pentru că alții le fac”.

„Mama mi-a dat multe sfaturi… cel mai prețios? Mi-a spus să fiu eu însămi și tot timpul ascult sfatul ăsta. Niciodată nu mă las influențată de alte persoane, sunt mai mult un lider, să spun, decât un follower”, a mai spus adolescenta.

„Sunt destul de apropiată cu mama acum. Nu am foarte multe probleme pe care să le discut [cu ea] pentru că, de obicei, mă descurc singură și nu e că mă abțin din a vorbi cu mama, dar îmi place să văd cât de mult pot să duc singură. Dar mama mă ajută tot timpul și îi mulțumesc foarte mult pentru asta”, a completat.

Întrebată ce mesaj vrea să-i transmită prezentatoarei, Violeta a adăugat: „Să continue această muncă, să-mi mai facă cadouri, pentru că îmi plac foarte tare, și că sunt foarte mândră ea”.

„Prima dată când am văzut-o la TV m-a șocat foarte tare. Nu știam, nu eram conștientă de faima ei sau de faptul că este atât de cunoscută. Am fost emoționată și mândră că mama este atât de populară, sunt foarte mândră de tot ce face. Nu mi-a ascuns niciodată chestia asta, dar nici nu a zis niciodată: «Eu sunt persoana asta și mă definesc prin jobul meu și prin faptul că am atâția followeri sau sunt populară», ci: «Mă definesc prin ce fac eu, acțiunile mele». Așa am ajuns eu foarte mândră de mama”, a mai spus Violeta.

Într-un interviu oferit revistei OK! Magazine, Andreea Marin a dezvăluit domeniul de care este atrasă fiica ei la acest moment. „Copiii de azi sunt altfel, te uimesc, îți dau replici mature la care nu te aștepți sau acționează imprevizibil. De pildă, a căutat singură un curs online de… drepturi contractuale și l-a găsit, la Harvard!”, a spus.

„Și face asta în timpul ei liber, e pasionată și mi-a spus că i-ar plăcea să devină avocat. M-am mirat, era o noutate absolută. Poate fi doar o fază, căci are doar 12 ani și ceva, poate e o căutare, poate e mai mult. Oricum, a-ți cunoaște drepturile în viață e esențial. Așa că m-am bucurat!”, a încheiat.

