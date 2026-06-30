Adriana Bahmuțeanu, mesaj dureros în ziua în care mama ei ar fi împlinit 76 de ani: „Îmi pare rău că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar…”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Adriana Bahmuțeanu, copleșită de durere, își amintește de mama sa, care s-ar fi aniversat astăzi. Mesajul ei emoționant reflectă golul lăsat de pierderea acesteia, în toamna lui 2025.

Adriana Bahmuțeanu, mesaj emoționant în ziua în care mama ei ar fi împlinit 76 de ani

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj emoționant care a răscolit inimile celor ce o urmăresc. Într-o postare pe rețelele sociale, vedeta și-a deschis sufletul, amintind de iubirea necondiționată și sprijinul pe care l-a primit de la cea care i-a fost stâlp în viață.

Luni, 29 iunie, ar fi fost ziua de naștere a mamei sale, o zi care obișnuia să fie marcată de momente speciale. Adriana obișnuia să îi ofere trandafiri albi mamei sale și să petreacă ore întregi împărtășind gânduri și povești. Însă, pierderea suferită în toamna trecută a transformat această zi într-una de profundă tristețe.

„Azi ar fi fost ziua ta, zi în care îți aduceam în fiecare an trandafiri albi și în care stăteam de vorbă în tihnă… ziua în care îmi spuneai că ești mândră de mine și mă încurajai să merg doar înainte, îmi dădeai putere… Azi e ziua în care mi-e cel mai greu fără tine, în care îmi lipsește mângâierea și blândețea ta, ziua în care aș vrea să se întâmple o minune și să vii înapoi… ca să îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și ești încă!”, a scris vedeta, conform Libertatea.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit care a fost dorința neîmplinită a lui Silviu Prigoană înainte să moară: „Toată viața lui și-a dorit ca…”

„Îmi pare rău că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar…”

Amintirile despre mama sa sunt umbrite de regrete și de o suferință profundă. În 29 iulie 2025, femeia a suferit un accident vascular cerebral chiar înainte de o audiere importantă în procesul prin care lupta să își vadă nepoții. Starea ei de sănătate s-a agravat treptat, iar dorința de a-și ține nepoții în brațe a rămas un vis neîmplinit.

„Mama mea blândă și iubitoare, rezilientă și tenace, ființa care m-a învățat să stau dreaptă în furtună!!! Te iubesc, mamă, și mi-e dor de tine, de mângâierea ta și îmi pare rău că ai plecat atât de mâhnită și cu sufletul amar…”, a mărturisit Adriana, într-un mesaj sfâșietor.

Cuvintele sale rezonează cu toți cei care au pierdut un sprijin esențial.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News