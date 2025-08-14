Actrița de origine egipteană Sofia Seirli a murit tragic la vârsta de 77 de ani, înecată în apele Mării Egee. Incidentul s-a petrecut în timpul unei vacanțe în insula Fourni, Grecia, un complex insular pittoresc situat între Samos și Ikaria, când curenții puternici au tras-o în larg. Sofia Seirli se bucura de călătorii și relaxare, și nimeni nu se aștepta că aceasta avea să fie ultima ei vacanță. Destinul a fost mult prea dur și totul s-a încheiat într-un mod neașteptat și dureros pentru cei apropiați.

Actrița Sofia Seirli a murit la 77 de ani

Vestea a îndoliat multă lume, mai ales că mereu era cu zâmbetul pe buze și nimic nu avea să prevestească acest moment cumplit. Tragedia s-a produs chiar în timp ce Sofia Seirli înota în apele Mării Egee. Potrivit greekcitytimes.com, actrița a intrat în apă pentru a înota între plaja Kamari și insulița Agios Minas. Din păcate însă, curenții puternici au prins-o și au tras-o în larg, ducând la deznodământul tragic, fără vreo șansă pentru ea. Un prieten apropiat al actriței a observat că nu mai revenea la mal și a alertat imediat autoritățile, dar salvatorii au găsit-o fără viață.

Vestea morții ei a îndurerat multă lume, iar fanii au reacționat imediat

Tragedia a lăsat un gol imens în lumea artistică elenă, marcând pierderea unei personalități iubite și respectate, cu o carieră impresionată. Anunțul trist a intrat imediat în atenția tuturor celor care au cunoscut-o sau au urmărit-o de-a lungul vieții în filmele pe care le-a jucat, astfel că imediat au apărut reacțiile și mesajel de adio.

„Ce păcat, atât de sfâșietor! Am văzut-o recent în serialul Mavro Rodo. Am adorat-o. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Odihnească-se în pace!”, au scris internauții pe rețelele de socializare.

Sofia Seirli a lăsat în urmă o carieră impresionantă

Sofia Seirli a lăsat în urmă o carieră remarcabilă, cucerind publicul atât pe scenele marilor teatre, cât și în producții TV de succes. Talentul său a făcut ca rolurile interpretate să rămână vii în memoria fanilor din Grecia și nu numai, astfel că acum durerea este uriașă, pentru toți cei care au cunoscut-o. Fanii au reacționat imediat, însă durerea pierderii sale a fost resimțită și de actori, regizori, colegi de breaslă.

