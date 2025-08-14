Ștefana Peev a născut al treilea copil. Influencerița a avut mai multe cerințe cu care majoritatea maternităților nu sunt de acord: „A fost foarte important pentru mine”

Ștefana Peev a născut al treilea copil, un băiat, pe 13 august. Influencerița a făcut anunțul pe rețelele sociale, în dreptul mai multor imagini cu ea, soțul ei, Maximilian Peev, și bebelușul lor nou-născut.

Ștefana Peev a născut al treilea copil, un băiat

Familia Peev s-a mărit! Ștefana și Maximilian Peev au devenit părinți pentru a treia oară. Influencerii mai au doi băieți împreună, pe Leo și Eron.

„Este aici! Băiețelul nostru a venit pe lume pe 13 august. Suntem topiți după el și trăim toată magia asta de început. O luăm încet, ne bucurăm de moment și de noul nostru capitol ca familie de 5”, a scris Ștefana Peev în mediul online.

Influencerița și soțul ei au filmat toată nașterea și pregătesc un vlog pentru a împărtăși emoțiile prin care au trecut cu toți cei care îi apreciază.

„Astăzi urcă și vlogul cu nașterea. Încă suntem doar eu cu Max în spital, și chiar dacă am putea pleca, am zis să mai stăm puțin în bula noastră, doar noi 3, înainte să ajungem în haosul de la hotel si după acasă. Mă simt minunat, doar mici dureri, fiindcă alăptez și se strânge uterul, în rest vedeți pe vlog experiența, că sunt multe de spus. Abia aștept să vină copiii să-l vadă”, a mai scris Ștefana.

„S-a plâns, de emoție, de eliberare, de recunoștință”

Chiar dacă au pregătit un vlog mai detaliat, influencerii au publicat constant update-uri legate de naștere din momentul în care Ștefana s-a internat.

„S-a plâns, de emoție, de eliberare, de recunoștință”, a scris Ștefana la Instagram Story.

Într-un alt story, Ștefana a vorbit despre cât de intensă a fost a treia naștere.

„Simți că urmează să mori, iar apoi simți că ai ajuns în Rai. Nu pot descrie altfel. Nu cred și recunosc că nu știu dacă există vreun drog capabil să reproducă senzația pe care o trăiește o mamă când își ține pentru prima dată copilul nou născut în brațe. E cea mai intensă senzație pe care o poți trăi, cea mai mare bucurie. O explozie de adrenalină, iar tot corpul îți inundă sângele cu hormoni ai fericirii”, a spus influencerița.

„Am plâns mult amândoi. Poate cel mai mult față de celelalte sarcini. Atunci era un șoc, disociam momentul de realitate, acum m-am lăsat pătrunsă de ea”, a mai transmis Ștefana.

Ce cerințe a avut Ștefana Peev la naștere

Într-un alt story, Ștefana a dezvăluit că a avut mai multe cerințe la naștere, cerințe care i-au fost îndeplinite într-un spital din Constanța.

Pe lângă siguranța ei și a bebelușului, Ștefana a cerut ca soțul ei să fie prezent în salon, să nască în orice poziție se simțea confortabilă, să-i fie pus copilul pe piept imediat și să stea așa cu el atât cât vrea. Totodată, influencerița a cerut să nu fie tăiat cordonul ombilical decât după ce devine alb și nu mai pulsează și să alăpteze imediat.

„Poate este peste mână să veniți până aici, dacă nu sunteți din Constanța. Și pentru mine a fost așa, dar de fiecare dată a meritat. Este una dintre cele mai importante experiențe din viața unei femei, dacă nu chiar cea mai, și o avem de câteva ori în viață”, a mai spus Ștefana.

Cum a început povestea de dragoste dintre Ștefana și Maximilian Peev

Ștefana Suciu și Maximilian Peev s-au cunoscut pe când ea avea doar 17 ani. La acea vreme, Ștefana l-a abordat pe Max pentru a-i expune planul ei de a câștiga bani din călătorii.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana în iunie 2019, într-un interviu pentru Unica.ro.

Foto: Instagram/@stefanapeev

