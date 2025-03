Robert Tudor și Elena, declarații emoționante după ce au câștigat Power Couple 2025. „Sunt șocată!” În ce vor investi marele premiu

Robert Tudor și soția sa, Elena, au câștigat Power Couple 2025 și au plecat acasă cu marele premiu, după ce au demonstrat că sunt un cuplu sudat și o echipă imbatabilă în orice situație.

Robert Tudor și Elena, câștigători sezonul 2 Power Couple

Trei cupluri s-au duelat în marea finală Power Couple 2025, în ediția din 5 martie – Anca și Vlad Munteanu, Giulia și Vlad Huidu și Elena și Robert Tudor.

Cei șase au avut de parcurs o cursă plină de obstacole pe Insula Gozo, în Malta, în care au căutat lingouri de aur, simbolizând scopul comun al partenerilor.

CONȚINUT VIDEO UNICA

La sfârșitul competiției, Robert Tudor și Elena au reușit să se impună și să câștige cursa, dovedind că încrederea și susținerea reciprocă sunt cheia unei relații solide. Magicianul și soția sa au avut un parcurs extraordinar în emisiune. La fel ca restul concurenților, ei s-au confruntat cu momente de bucurie, dar și cu mari provocări și au reușit să le depășească pe toate fără probleme.

”Sunt șocată și nu pot să fac nimic! Te iubesc mult! Eu îți mulțumesc ție! Dacă nu veneai tu cu ideea asta… știi că eu nu am fost chiar atât de convinsă cum erai tu! Pe mine m-a schimbat!”, a declarat Elena Tudor, la Power Couple. Soția magicianului a mărturisit că experiența i-a ajutat pe amândoi să se cunoască mai bine.

Citeşte şi: Cum arată vila în care magicianul Robert Tudor locuiește cu familia. Soția sa, artist ceramic de meserie, a decorat personal multe obiecte din casă

Citeşte şi: Cum își cresc magicianul Robert Tudor și soția lui, Elena, de la Power Couple 2025, cei doi copii: „Eu sunt polițistul rău”. Detalii despre nunta cuplului din Las Vegas / Exclusiv

Citeşte şi: Cine este Robert Tudor de la Power Couple. Povestea impresionantă de viață a simpaticului magician

„Am descoperit cât de mult putem crește împreună, chiar și în momentele în care am simțit că nu mai putem. Au fost probe la care am renunțat, dar și momente în care am reușit să ne depășim limitele. L-am văzut pe Robert luptând cu o determinare incredibilă, dar și susținându-mă atunci când îmi era greu.

Am realizat că nu e nevoie să câștigi fiecare luptă ca să fii puternic – uneori, forța stă și în deciziile asumate, în încrederea pe care o ai în partenerul tău și în felul în care treci peste orice împreună” – a declarat Elena, după competiție, pentru a1.ro.

La rândul său, Robert, a mărturisit că a decoperit în emisiune cât de puternică este soția sa.

„Am descoperit cât de puternică este Elena. Știam că este o femeie extraordinară, dar aici am văzut-o în situații extreme, luptând, găsind soluții și depășindu-și limitele. În viața de zi cu zi nu avem ocazia să trecem prin astfel de probe, așa că această competiție ne-a arătat laturi ale noastre pe care nu le mai văzusem. Am realizat că, indiferent de cât de grea este o situație, ne putem baza unul pe celălalt” – a explicat magicianul.

Ce vor face Robert Tudor și Elena cu banii câștigați la Power Couple

Elena și Robert Tudor au plecat acasă cu un premiu de 46.182 de euro. Cei doi au de gând să investească acești bani în educația copiilor.

„Trofeul îl vom așeza într-un loc unde să-l vedem zi de zi, ca să ne amintim de această experiență incredibilă. Iar premiul financiar îl vom investi în educația copiilor noștri, pentru că viitorul lor este cea mai importantă investiție pe care o putem face” – a declarat cuplul.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News