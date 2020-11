În anul 1993, la doar 20 de ani, creatoarea de modă Rita Mureșan devenea, datorită frumuseții și carismei sale, Miss România. Azi, 23 noiembrie 2020, Rita a împlinit 48 de ani.

Invitată în platoul emisiunii Vorbește Lumea, creatoarea de modă a vorbit despre cât de diferită a fost această aniversare pentru ea.

Rita Mureșan, aniversare de 48 de ani departe de fiicele ei

„Sâmbătă am făcut un prânz cu Mirela Vescan, cu Alin Gălățescu, cu Sorin Mărcuș, 6 persoane, cu mine 7”, a dezvăluit Rita.

Întrebată de Adela Popescu ce i-a lipsit cel mai mult anul acesta, Rita a răspuns: „De când a murit mămica mea, așa cum știți, acum 7 ani. Dumnezeu s-o odihnească!

N-am mai organizat [o petrecere]. În fiecare an am plecat în străinătate cu un grup de prieteni. (…) Nu am mai vrut să organizez o petrecere mare”.

Mama creatoarei de modă s-a stins din viață în noaptea de 23 spre 24 noiembrie. „Anul trecut am călătorit foarte mult. (…) Atunci am făcut o mare petrecere de ziua mea. Zici că am avut așa o premoniție. Anul trecut cu 60, anul acesta cu 6.”

Echipa emisiunii i-a pregătit Ritei o surpriză, două mesaje din partea fiicelor ei. Timp de 13 ani, Rita a fost căsătorită cu Nelu Mureșan. Fostul cuplu a divorțat în anul 2007. Din căsnicia lor au rezultat două fiice, Gloria (20 de ani) și Rebecca (23 de ani).

Fiicele creatoarei de modă studiază și lucrează în străinătate

Pe timpul pandemiei, Gloria a locuit cu Rita timp de 7 luni, iar Rebeca timp de 2. Acum, Gloria se află la studii în Anglia, iar Rebeca lucrează în New York.

„Hei, mama! La mulți ani! Îți urez o zi foarte frumoasă, îmi este incredibil de dor de tine și de-abia aștept să te văd în curând. Îmi pare rău că nu putem sărbători ziua ta de naștere împreună, însă o vom sărbători în curând.

Voiam să-ți spun că apreciez tot ce ai făcut pentru mine, pentru familia noastră, dar și pentru miile de alți oameni care îți sunt foarte recunoscători pentru iubirea și blândețea pe care le-ai arătat-o peste ani.

Sper ca anul acesta să fie mai bun decât cel care a trecut pentru toată lumea. Orice s-ar întâmpla, vreau să știi că te iubesc și că mă gândesc la tine. Îmi doresc ca în viitor să ajung la fel de iubitoare, blândă și talentată ca tine”, a spus Rebeca.

Asemenea Rebecăi, Gloria i-a transmis că-i duce dorul, că o iubește și că abia așteaptă să o vadă.

